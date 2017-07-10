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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: не уверен, что Дзюба сам пойдёт в "Спартак"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в московский клуб.
"Не уверен, что Дзюба сам пойдёт в "Спартак". И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артёма. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чём-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – всё может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку "Зенита" как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.
Если "Зенит" захочет расстаться с Дзюбой, то помимо "Спартака" его может приобрести "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он "мясной", "конский" или ещё какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
"Не уверен, что Дзюба сам пойдёт в "Спартак". И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артёма. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чём-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – всё может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку "Зенита" как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.
Если "Зенит" захочет расстаться с Дзюбой, то помимо "Спартака" его может приобрести "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он "мясной", "конский" или ещё какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
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