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Андрей Червиченко: не уверен, что Дзюба сам пойдёт в "Спартак"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в московский клуб.

"Не уверен, что Дзюба сам пойдёт в "Спартак". И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артёма. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чём-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – всё может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку "Зенита" как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.

Если "Зенит" захочет расстаться с Дзюбой, то помимо "Спартака" его может приобрести "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он "мясной", "конский" или ещё какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
Теги: Червиченко Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 16:44
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№3 Написал: кандид (Сегодня, 17:57) #
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online

Два сапога. Человеки под стать друг другу.
Регистрация: 29.09.2016
№2 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Реал»
Не дай Бог его в Локомотив! Его место в Арарате! Он уже давно не игрок, а игрочишка!
Регистрация: 4.10.2010
№1 Написал: trent (Сегодня, 16:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
накуй эта гнида не нужна...да обосрётся он обратно идти...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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