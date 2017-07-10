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ЦСКА ответит "Тосно" на предложение по аренде Макарова в ближайшие дни

ЦСКА в ближайшие дни должен принять решение по полузащитнику Александру Макарову, сообщает "Чемпионат.сом".

Армейцы имеют предложение от "Тосно" об аренде 21-летнего футболиста сроком на один сезон.

Решение о том, где продолжит карьеру Макаров и какой вариант будет наиболее эффективным для развития карьеры игрока, остаётся за главным тренером "армейцев" Виктором Гончаренко. Сам Макаров склоняется к тому, чтобы ещё на сезон вернуться в "Тосно".
Теги: ЦСКА Тосно Трансферы
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
если еще и его отдадут, то тут либо должен быть трансфер кого-то к нам, либо вообще не понимаю откуда брать резерв


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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