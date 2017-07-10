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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
ЦСКА ответит "Тосно" на предложение по аренде Макарова в ближайшие дни
ЦСКА в ближайшие дни должен принять решение по полузащитнику Александру Макарову, сообщает "Чемпионат.сом".
Армейцы имеют предложение от "Тосно" об аренде 21-летнего футболиста сроком на один сезон.
Решение о том, где продолжит карьеру Макаров и какой вариант будет наиболее эффективным для развития карьеры игрока, остаётся за главным тренером "армейцев" Виктором Гончаренко. Сам Макаров склоняется к тому, чтобы ещё на сезон вернуться в "Тосно".
Армейцы имеют предложение от "Тосно" об аренде 21-летнего футболиста сроком на один сезон.
Решение о том, где продолжит карьеру Макаров и какой вариант будет наиболее эффективным для развития карьеры игрока, остаётся за главным тренером "армейцев" Виктором Гончаренко. Сам Макаров склоняется к тому, чтобы ещё на сезон вернуться в "Тосно".
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