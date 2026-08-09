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"ПСЖ" подписал игрока сборной Франции

"ПСЖ" официально сообщил о возвращении Люки Диня.
Фото: ФК "ПСЖ"
Французский защитник перебрался в парижский клуб из "Астон Виллы" и заключил соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. В новой команде футболист получил 12-й номер.

В сезоне-2025/2026 Динь провёл 44 встречи за "Астон Виллу" во всех турнирах и сделал семь результативных передач. На чемпионате мира 2026 года защитник принял участие в шести матчах.

Ранее он защищал цвета "ПСЖ" с 2013 по 2015 год.

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