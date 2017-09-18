Владимир Бесчастных: игроки "Тосно" будут рассказывать внукам о матче со "Спартаком"

Тренер "Тосно" Владимир Бесчастных прокомментировал победу над "Спартаком" (2:2)."Матч со "Спартаком" была принципиальной. Во-первых, это чемпион страны. Во-вторых, у любого соперника спросите, что такое игра со "Спартаком". Это принципиальный матч с главной командой страны, если судить по болельщикам. Скажем так, "Спартак" — флагман нашего футбола, даже если он не выигрывает. Поэтому, думаю, ребята, даже кто впервые столкнулся с этим, наверное, отметят эту игру как историческую. Будут помнить её долго, рассказывать о ней детям, внукам", — сказал Бесчастных в эфире программы "После футбола".