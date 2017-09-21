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Кирилл Панченко: Зобнин подсказал по поводу восстановления от травмы и поддержал меня

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко сообщил, что успешно перенёс операцию на колене.

"Слава богу, всё прошло успешно. Профессор Мариани зашёл и сказал, что удовлетворён операцией. Ему можно верить, он хирург с большим опытом. Это настраивает на позитивный лад. Теперь предстоит много работы. Я готов, семья со мной рядом – это самое главное. Жена с дочкой Кристиной приехали поддержать. Всё прошло легко, можно сказать, даже не думал об этом.

Советовал ли кто-нибудь методики восстановления от этой травмы? Немного пообщался с ребятами на эту тему. Это не лучший опыт, но такое случается. Секретов особых никто не раскрывал. Общался с теми, кто совсем недавно получал такую травму. С Ромой Зобниным. Он подсказал, поддержал. Хочу выразить благодарность всем, кто выказал слова поддержки в мой адрес. Было много сообщений, большое спасибо всем! От этого вдвойне приятней", - цитирует Панченко "Чемпионат.сом".
Теги: Панченко Зобнин
Сегодня, 04:26
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