Опрос:

Новости партнеров

Врач "Локомотива": Фарфан сможет сыграть за сборную Перу

Полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, получивший травму, прошел все необходимые процедуры и с большой долей вероятности сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу, рассказал врач железнодорожников Сергей Хайкин.

"На следующий день после получения травмы врачами команды было выполнено УЗИ и проведены все необходимые процедуры, что позволяет надеяться на то, что футболист сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу. Врачи "Локомотива" находятся в постоянном контакте с врачами и главным тренером сборной Перу. План лечения и реабилитации минимизирует возможные риски, ждем возвращения Джефферсона в хорошем настроении и полностью здоровым", - цитирует Хайкина ТАСС.
Теги: Локомотив Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 06:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.