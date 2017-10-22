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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Заведённый Фернандес, надёжный Акинфеев и невезучий Кокорин. Оценки ЦСКА и «Зенита»
ЦСКА и «Зенит» выдали яркий и эмоциональный матч, завершившийся ничьей. «Армейцы» были ближе к успеху в первом тайме, а после перерыва уже гости чаще угрожали воротам соперника. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия всех участников встречи.
ЦСКА:
Игорь Акинфеев – 4.5. За весь матч «Зенит» нанёс всего три удара в створ ворот соперника, тем не менее, питерцы вполне могли увезти победу из Москвы. В концовке Васин подарил 100% голевой шанс Кокорину, которого сумел остановить лишь Акинфеев. В целом, голкипер ЦСКА действовал надёжно, хоть и нечасто вступал в игру. В то же время капитан армейцев успевал регулярно подсказывать партнёрам и «пихать» тем, кто не дорабатывал.
Марио Фернандес – 4.5. Особый настрой «армейцев» на матч был виден со стартового свистка. Уже в самом дебюте Фернандес повздорил с целой группой «зенитовцев», а затем ещё и вступил в перепалку с Манчини. Удали в тот момент Фернандеса арбитр, вряд ли бы кто-то удивился. Но затем Фернандес стал использовать свою энергию правильным образом. Традиционно крайний защитник чаще появлялся в атаке, чем в обороне, но и на своей половине поля бразилец здорово отрабатывал. В очередной раз Фернандес был едва ли не главным действующим лицом ЦСКА в атаке.
Георгий Щенников – 4.0. Щенников в отличие от Фернандеса нечасто подключался к атакам, но зато он великолепно проявил себя в обороне. Практически полное отсутствие ошибок, отличное «чтение» игры и великолепные отборы позволяют записать этот матч в актив Щенникова.
Алексей Березуцкий – 3.5. Центральные защитники ЦСКА провели качественный матч. «Зенит», обладающий самой результативной атакой в лиге, практически не угрожал воротам соперника. Братья Березуцкие здорово действовали и на стандартах. Даже выход рослого Дзюбы не помог гостям взломать оборону соперника.
Василий Березуцкий – 3.5. Василий, как и его брат, практически не допускал ошибок. Защитники ЦСКА здорово закрыли Кокорина, а затем и Дзюбу. Хоть гости и создали несколько опасных моментов, вряд ли в них можно винить братьев.
Виктор Васин – 3.0. Васин вполне мог стать антигероем этой встречи. В концовке его ошибка привела к выходу Кокорина один на один с Акинфеевым. Пока Васину никак не удаётся выйти на более качественный уровень, количество потенциально голевых ошибок превышает допустимую норму. В то же время можно отметить два удара в створ от Виктора после стандартов, правда, на этот раз они были совсем неопасными.
Константин Кучаев – 3.0. Юный полузащитник ЦСКА был практически незаметен. Кучаеву нельзя было отказать в старании, но огромный процент брака в передачах вкупе с медлительностью в центре поля неоднократно приводил к остановке перспективных контратак ЦСКА.
Понтус Вернблум – 3.5. Вернблум, наконец, напомнил самого себя лучших времён. Непроходимый шведский опорник здорово действовал в центре, не позволив «Зениту» захватить инициативу. Игра на грани и иногда за гранью фола явно помешала полузащитником «Зенита» навязать свой футбол.
Александр Головин – 3.5. Головин продолжает превращаться в лидера ЦСКА, Александр охотно берёт на себя игру, бьёт практически с любых позиций, но снова рациональности действиям полузащитника не хватило. Головин здорово разгонял атаки москвичей, но скоропалительные решения лишили «армейцев» нескольких неплохих атак.
Бибрас Натхо – 3.5. Пока Алан Дзагоев залечивает травму, ЦСКА срочно нужен диспетчер. В матче с «Зенитом» хозяевам очень не хватало последнего паса. Натхо с такой функцией явно не справился. Проникающие передачи хавбека получились неточными, да и дальних ударов сегодня в активе Натхо не было. Зато он неплохо проявил себя в разрушении. Классный подкат на Кокорине – один из главных хайлайтов Натхо в этом матче.
Витиньо – 3.0. В таких матчах победу обычно приносят самые мастеровитые и сильные игроки, способные решить эпизод. В составе ЦСКА таким человеком, вне всяких сомнений, должен быть Витиньо. «Зенитовцы» закрыли бразильца, но и тот не сумел проявить себя наилучшим образом. Запомнился лишь креативным пасом пяткой в штрафную на Фернандеса и ударом со стандарта, который приняла на себя голова Ерохина.
Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов – б/о.
«Зенит»:
Андрей Лунёв – 4.0. Голкипер «Зенита» начинает новую «сухую» серию. Травма не позволила Лунёву доиграть матч до конца, но со своим таймом он справился на отлично. В начале встречи голкиперу пришлось спасать команду после опаснейшего удара головой Березуцкого в ближний угол, а вскоре реакцию Лунёва проверил уже Паредес, срезавший мяч в собственные ворота. Появление во втором тайме Лодыгина явно встревожило болельщиков гостей, Лунёв пока не даёт поводов усомниться в своём превосходстве.
Эмануэль Маммана – 4.0. Почти все опасные моменты ЦСКА возникали после стандартов. Центральные защитники «Зенита» справлялись со своей задачей неплохо, Моммана неоднократно здорово играл в подкатах, да и в подыгрыше аргентинец был полезен.
Доменико Кришито – 3.5. Если с игрой в обороне итальянский защитник справился, то в атаке Доменико появлялся крайне редко. Конечно, это связано и с активностью «армейцев», удививших гостей своей активностью. Тем не менее, от капитана «Зенита» можно было ждать большего.
Миха Мевля – 4.0. Экс-защитник «Ростова» уже превратился в игрока основы в новом клубе. Мевля был надёжен, регулярно вступал в единоборства, но ещё и запомнился тем, что поучаствовал в травме Лунёва в первом тайме.
Бранислав Иванович – 4.5. Иванович в последних матчах является лучшим в составе «Зенита». Удивительно, как ветерану хватает сил на то, чтобы регулярно подключаться к атакам. И в игре с ЦСКА серб то и дело вешал в штрафную соперника, не забывая о своих непосредственных обязанностях. Колоссальный опыт Бранислава даёт ему огромное преимущество: игрокам ЦСКА сегодня практически не удавалось обыгрывать Ивановича один в один. На опыте крайний защитник «Зенита» выходил победителем из мини дуэлей.
Александр Ерохин – 3.0. Ерохин неплохо начал эту встречу, сделал потенциально голевой прострел на Кокорина, но затем сник. Полузащитник «Зенита» после нескольких жёстких стыков явно сбавил обороты, хотя и провальным этот матч назвать для него тоже нельзя. Отметим и удачную игру на опасном стандарте, когда Ерохин, находясь в «стенке», головой отбил мяч, пущенный в ворота Витиньо.
Далер Кузяев – 3.0. Как правило, Кузяев бывает одним из самых активных в составе «Зенита». Но сегодня полузащитник питерцев был совершенно незаметен.
Леандро Паредес – 3.0. Наверное, Роберто Манчини планировал, что именно его команда сыграет первым номером. Тем не менее, высокий прессинг москвичей поставил соперников в тупик. Паредес, играющий оттянутого плэймейкера, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Перекрыв кислород аргентинцу, «армейцы» захватили инициативу, а сам Паредес остался в тени.
Эмилиано Ригони – 3.5. В начале встречи Ригони был одним из лучших в составе «Зенита», регулярно открывался под передачи и вёл за собой партнёров. Впрочем, аргентинца хватило примерно на 15-20 минут.
Дмитрий Полоз – 3.0. Полоз вполне мог открыть счёт в первом тайме, но нереализованный момент так и остался главным хайлайтом Дмитрия. Неудивительно, что именно его Манчини поменял первым, если не считать вынужденную замену Лунёва.
Александр Кокорин – 3.5. Кокорин остаётся самым острым нападающим чемпионата России. Несмотря на минимальное количество подходов, Александр нашёл свои шансы. Неплохой удар головой, выход один на один с Акинфеевым – всё это моменты, которые Кокорин, по сути, создавал себе сам. Также стоит отметить, что вновь Кокорин не чурался черновой работы. В одном из эпизодов он успел в оборону, чтобы помешать Витиньо и Марио Фернандесу разыграть классную «стенку» в штрафной «Зенита».
Юрий Лодыгин – 3.5. После перерыва москвичи практически не били в створ соперника. Тем не менее, Лодыгину в ряде эпизодов пришлось понервничать. Неуверенная игра голкипера на выходах привела к тому, что ЦСКА создал несколько опасных моментов после стандартов.
Артём Дзюба – 3.0. Форвард «Зенита» запомнился подловатым тычком Вернблума в голову. В созидании ничем не запомнился, хотя и заставил защитников ЦСКА тратить больше сил на оборону.
Матиас Краневиттер – б/о.
Антон Мозговой для Rusfootball.info.
ЦСКА:
Игорь Акинфеев – 4.5. За весь матч «Зенит» нанёс всего три удара в створ ворот соперника, тем не менее, питерцы вполне могли увезти победу из Москвы. В концовке Васин подарил 100% голевой шанс Кокорину, которого сумел остановить лишь Акинфеев. В целом, голкипер ЦСКА действовал надёжно, хоть и нечасто вступал в игру. В то же время капитан армейцев успевал регулярно подсказывать партнёрам и «пихать» тем, кто не дорабатывал.
Марио Фернандес – 4.5. Особый настрой «армейцев» на матч был виден со стартового свистка. Уже в самом дебюте Фернандес повздорил с целой группой «зенитовцев», а затем ещё и вступил в перепалку с Манчини. Удали в тот момент Фернандеса арбитр, вряд ли бы кто-то удивился. Но затем Фернандес стал использовать свою энергию правильным образом. Традиционно крайний защитник чаще появлялся в атаке, чем в обороне, но и на своей половине поля бразилец здорово отрабатывал. В очередной раз Фернандес был едва ли не главным действующим лицом ЦСКА в атаке.
Георгий Щенников – 4.0. Щенников в отличие от Фернандеса нечасто подключался к атакам, но зато он великолепно проявил себя в обороне. Практически полное отсутствие ошибок, отличное «чтение» игры и великолепные отборы позволяют записать этот матч в актив Щенникова.
Алексей Березуцкий – 3.5. Центральные защитники ЦСКА провели качественный матч. «Зенит», обладающий самой результативной атакой в лиге, практически не угрожал воротам соперника. Братья Березуцкие здорово действовали и на стандартах. Даже выход рослого Дзюбы не помог гостям взломать оборону соперника.
Василий Березуцкий – 3.5. Василий, как и его брат, практически не допускал ошибок. Защитники ЦСКА здорово закрыли Кокорина, а затем и Дзюбу. Хоть гости и создали несколько опасных моментов, вряд ли в них можно винить братьев.
Виктор Васин – 3.0. Васин вполне мог стать антигероем этой встречи. В концовке его ошибка привела к выходу Кокорина один на один с Акинфеевым. Пока Васину никак не удаётся выйти на более качественный уровень, количество потенциально голевых ошибок превышает допустимую норму. В то же время можно отметить два удара в створ от Виктора после стандартов, правда, на этот раз они были совсем неопасными.
Константин Кучаев – 3.0. Юный полузащитник ЦСКА был практически незаметен. Кучаеву нельзя было отказать в старании, но огромный процент брака в передачах вкупе с медлительностью в центре поля неоднократно приводил к остановке перспективных контратак ЦСКА.
Понтус Вернблум – 3.5. Вернблум, наконец, напомнил самого себя лучших времён. Непроходимый шведский опорник здорово действовал в центре, не позволив «Зениту» захватить инициативу. Игра на грани и иногда за гранью фола явно помешала полузащитником «Зенита» навязать свой футбол.
Александр Головин – 3.5. Головин продолжает превращаться в лидера ЦСКА, Александр охотно берёт на себя игру, бьёт практически с любых позиций, но снова рациональности действиям полузащитника не хватило. Головин здорово разгонял атаки москвичей, но скоропалительные решения лишили «армейцев» нескольких неплохих атак.
Бибрас Натхо – 3.5. Пока Алан Дзагоев залечивает травму, ЦСКА срочно нужен диспетчер. В матче с «Зенитом» хозяевам очень не хватало последнего паса. Натхо с такой функцией явно не справился. Проникающие передачи хавбека получились неточными, да и дальних ударов сегодня в активе Натхо не было. Зато он неплохо проявил себя в разрушении. Классный подкат на Кокорине – один из главных хайлайтов Натхо в этом матче.
Витиньо – 3.0. В таких матчах победу обычно приносят самые мастеровитые и сильные игроки, способные решить эпизод. В составе ЦСКА таким человеком, вне всяких сомнений, должен быть Витиньо. «Зенитовцы» закрыли бразильца, но и тот не сумел проявить себя наилучшим образом. Запомнился лишь креативным пасом пяткой в штрафную на Фернандеса и ударом со стандарта, который приняла на себя голова Ерохина.
Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов – б/о.
«Зенит»:
Андрей Лунёв – 4.0. Голкипер «Зенита» начинает новую «сухую» серию. Травма не позволила Лунёву доиграть матч до конца, но со своим таймом он справился на отлично. В начале встречи голкиперу пришлось спасать команду после опаснейшего удара головой Березуцкого в ближний угол, а вскоре реакцию Лунёва проверил уже Паредес, срезавший мяч в собственные ворота. Появление во втором тайме Лодыгина явно встревожило болельщиков гостей, Лунёв пока не даёт поводов усомниться в своём превосходстве.
Эмануэль Маммана – 4.0. Почти все опасные моменты ЦСКА возникали после стандартов. Центральные защитники «Зенита» справлялись со своей задачей неплохо, Моммана неоднократно здорово играл в подкатах, да и в подыгрыше аргентинец был полезен.
Доменико Кришито – 3.5. Если с игрой в обороне итальянский защитник справился, то в атаке Доменико появлялся крайне редко. Конечно, это связано и с активностью «армейцев», удививших гостей своей активностью. Тем не менее, от капитана «Зенита» можно было ждать большего.
Миха Мевля – 4.0. Экс-защитник «Ростова» уже превратился в игрока основы в новом клубе. Мевля был надёжен, регулярно вступал в единоборства, но ещё и запомнился тем, что поучаствовал в травме Лунёва в первом тайме.
Бранислав Иванович – 4.5. Иванович в последних матчах является лучшим в составе «Зенита». Удивительно, как ветерану хватает сил на то, чтобы регулярно подключаться к атакам. И в игре с ЦСКА серб то и дело вешал в штрафную соперника, не забывая о своих непосредственных обязанностях. Колоссальный опыт Бранислава даёт ему огромное преимущество: игрокам ЦСКА сегодня практически не удавалось обыгрывать Ивановича один в один. На опыте крайний защитник «Зенита» выходил победителем из мини дуэлей.
Александр Ерохин – 3.0. Ерохин неплохо начал эту встречу, сделал потенциально голевой прострел на Кокорина, но затем сник. Полузащитник «Зенита» после нескольких жёстких стыков явно сбавил обороты, хотя и провальным этот матч назвать для него тоже нельзя. Отметим и удачную игру на опасном стандарте, когда Ерохин, находясь в «стенке», головой отбил мяч, пущенный в ворота Витиньо.
Далер Кузяев – 3.0. Как правило, Кузяев бывает одним из самых активных в составе «Зенита». Но сегодня полузащитник питерцев был совершенно незаметен.
Леандро Паредес – 3.0. Наверное, Роберто Манчини планировал, что именно его команда сыграет первым номером. Тем не менее, высокий прессинг москвичей поставил соперников в тупик. Паредес, играющий оттянутого плэймейкера, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Перекрыв кислород аргентинцу, «армейцы» захватили инициативу, а сам Паредес остался в тени.
Эмилиано Ригони – 3.5. В начале встречи Ригони был одним из лучших в составе «Зенита», регулярно открывался под передачи и вёл за собой партнёров. Впрочем, аргентинца хватило примерно на 15-20 минут.
Дмитрий Полоз – 3.0. Полоз вполне мог открыть счёт в первом тайме, но нереализованный момент так и остался главным хайлайтом Дмитрия. Неудивительно, что именно его Манчини поменял первым, если не считать вынужденную замену Лунёва.
Александр Кокорин – 3.5. Кокорин остаётся самым острым нападающим чемпионата России. Несмотря на минимальное количество подходов, Александр нашёл свои шансы. Неплохой удар головой, выход один на один с Акинфеевым – всё это моменты, которые Кокорин, по сути, создавал себе сам. Также стоит отметить, что вновь Кокорин не чурался черновой работы. В одном из эпизодов он успел в оборону, чтобы помешать Витиньо и Марио Фернандесу разыграть классную «стенку» в штрафной «Зенита».
Юрий Лодыгин – 3.5. После перерыва москвичи практически не били в створ соперника. Тем не менее, Лодыгину в ряде эпизодов пришлось понервничать. Неуверенная игра голкипера на выходах привела к тому, что ЦСКА создал несколько опасных моментов после стандартов.
Артём Дзюба – 3.0. Форвард «Зенита» запомнился подловатым тычком Вернблума в голову. В созидании ничем не запомнился, хотя и заставил защитников ЦСКА тратить больше сил на оборону.
Матиас Краневиттер – б/о.
Антон Мозговой для Rusfootball.info.
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