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Борис Рапопорт: в "Зените" наиболее близко к основному составу Аргентины находится Ригони

Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт поделился своими ожиданиями товарищеского матча Россия — Аргентина.

"Руководство сборной Аргентины отслеживает выступление всех вызванных игроков. Поэтому, может быть, вызов в сборную игроков "Зенита" связано с тем, что они как раз играют в России. Потому что так вместе их всех постоянно не вызывают. Игра будет проходить в России, а аргентинцы из "Зенита" уже приспособлены к нашему чемпионату. Кто из них будет играть? Это сложно представить, но из всех группы игроков наиболее близко к основному составу Аргентины находится Эмилиано Ригони. Остальные стопроцентными игроками сборной не являлись. Эпизодически зенитовцев вызывали, но они либо играли мало, либо вообще не выходили на поле. Вот Ригони играл, наверное, он выйдет против нашей сборной. Хотя раз матч проходит в России, вполне возможно, тренерский штаб аргентинцев увеличит число аргентинцев из "Зенита" в составе", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
Теги: Рапопорт Ригони Зенит Сборная Аргентины Сборная России
Вчера, 23:05
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