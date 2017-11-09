Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:07
Константин Зырянов: карьера футболиста движется к завершению. Здесь я делаю глубокий вздох (1)
Константин Зырянов: карьера футболиста движется к завершению. Здесь я делаю глубокий вздох (1)
Вчера, 23:51
Анатолий Мещеряков: удар Вернблума? "Локомотив" будет жестко отстаивать интересы своих игроков (1)
Анатолий Мещеряков: удар Вернблума? "Локомотив" будет жестко отстаивать интересы своих игроков (1)
Вчера, 23:42
Алексей Сорокин: в названии мяча ЧМ-2018 есть не только связь с историей, но и современные нотки
Алексей Сорокин: в названии мяча ЧМ-2018 есть не только связь с историей, но и современные нотки
Вчера, 23:14
Дубль Грозава принес Румынии победу над Турцией
Дубль Грозава принес Румынии победу над Турцией
Вчера, 23:05
Борис Рапопорт: в "Зените" наиболее близко к основному составу Аргентины находится Ригони
Борис Рапопорт: в "Зените" наиболее близко к основному составу Аргентины находится Ригони
Вчера, 22:45
Лионель Месси: мне нравится дизайн и цвет мяча ЧМ-2018 (1)
Лионель Месси: мне нравится дизайн и цвет мяча ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:44
Сборная Финляндии разгромила команду Эстонии
Сборная Финляндии разгромила команду Эстонии
Вчера, 22:28
Геннадий Орлов: слышал от игроков, что Вернблум бьёт со словами "меня никогда не удалят" (23)
Геннадий Орлов: слышал от игроков, что Вернблум бьёт со словами "меня никогда не удалят" (23)
Вчера, 22:15
Денис Глушаков: мне мяч ЧМ-2018 нравится (1)
Денис Глушаков: мне мяч ЧМ-2018 нравится (1)
Вчера, 21:34
Сергей Собянин: приехавших на чемпионат мира болельщиков и туристов встретит гостеприимная и безопасная Москва (1)
Сергей Собянин: приехавших на чемпионат мира болельщиков и туристов встретит гостеприимная и безопасная Москва (1)
Вчера, 21:22
Валерий Непомнящий: Дзюба ляпнет, проходит время - он понимает, что ляпнул что-то не то (7)
Валерий Непомнящий: Дзюба ляпнет, проходит время - он понимает, что ляпнул что-то не то (7)
Вчера, 21:17
Лионель Месси: матч с Россией – возможность набраться опыта (10)
Лионель Месси: матч с Россией – возможность набраться опыта (10)
Вчера, 21:07
Роман Зобнин: если сборная хорошо выступит на ЧМ-2018, есть большой шанс, что много футболистов уедут в Европу (3)
Роман Зобнин: если сборная хорошо выступит на ЧМ-2018, есть большой шанс, что много футболистов уедут в Европу (3)
Вчера, 20:34
Игорь Акинфеев: хочется приносить болельщикам радость и чтобы люди всегда жили в празднике (2)
Игорь Акинфеев: хочется приносить болельщикам радость и чтобы люди всегда жили в празднике (2)
Вчера, 19:44
Григорий Иванов: некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно. А на нашу команду интересно смотреть (5)
Григорий Иванов: некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно. А на нашу команду интересно смотреть (5)
Вчера, 19:21
Роман Зобнин: к тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом (22)
Роман Зобнин: к тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом (22)
Вчера, 19:19
Армения разгромила Беларусь в товарищеском матче
Армения разгромила Беларусь в товарищеском матче
Вчера, 19:18
Совет ФИФА по правам человека призывает изучить трагедии при строительстве объектов ЧМ-2018 (1)
Совет ФИФА по правам человека призывает изучить трагедии при строительстве объектов ЧМ-2018 (1)
Вчера, 18:47
Виктор Гончаренко и Роберто Манчини оштрафованы на 30 тысяч каждый за выход за пределы технической зоны
Виктор Гончаренко и Роберто Манчини оштрафованы на 30 тысяч каждый за выход за пределы технической зоны
Вчера, 18:26
"Ахмат" заплатит штраф 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи
"Ахмат" заплатит штраф 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи
Вчера, 18:07
Десять речных кабриолетов запустят по Москве-реке перед ЧМ-2018 (5)
Десять речных кабриолетов запустят по Москве-реке перед ЧМ-2018 (5)
Вчера, 17:36
Алан Дзагоев: мотивация уехать в Европу угасает (9)
Алан Дзагоев: мотивация уехать в Европу угасает (9)
Вчера, 17:05
Серхио Рамос: подписал бы Неймара в "Реал" без всяких сомнений (1)
Серхио Рамос: подписал бы Неймара в "Реал" без всяких сомнений (1)
Вчера, 16:26
Десять речных кабриолетов запустят по Москве-реке перед ЧМ-2018 (1)
Десять речных кабриолетов запустят по Москве-реке перед ЧМ-2018 (1)
Вчера, 15:59
Алан Дзагоев: в "Халл Сити" к Слуцкому не поехал бы
Алан Дзагоев: в "Халл Сити" к Слуцкому не поехал бы
Вчера, 15:48
Кузница талантов. Академия имени Коноплёва (3)
Кузница талантов. Академия имени Коноплёва (3)
Борис Рапопорт: в "Зените" наиболее близко к основному составу Аргентины находится Ригони
Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт поделился своими ожиданиями товарищеского матча Россия — Аргентина.
"Руководство сборной Аргентины отслеживает выступление всех вызванных игроков. Поэтому, может быть, вызов в сборную игроков "Зенита" связано с тем, что они как раз играют в России. Потому что так вместе их всех постоянно не вызывают. Игра будет проходить в России, а аргентинцы из "Зенита" уже приспособлены к нашему чемпионату. Кто из них будет играть? Это сложно представить, но из всех группы игроков наиболее близко к основному составу Аргентины находится Эмилиано Ригони. Остальные стопроцентными игроками сборной не являлись. Эпизодически зенитовцев вызывали, но они либо играли мало, либо вообще не выходили на поле. Вот Ригони играл, наверное, он выйдет против нашей сборной. Хотя раз матч проходит в России, вполне возможно, тренерский штаб аргентинцев увеличит число аргентинцев из "Зенита" в составе", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
"Руководство сборной Аргентины отслеживает выступление всех вызванных игроков. Поэтому, может быть, вызов в сборную игроков "Зенита" связано с тем, что они как раз играют в России. Потому что так вместе их всех постоянно не вызывают. Игра будет проходить в России, а аргентинцы из "Зенита" уже приспособлены к нашему чемпионату. Кто из них будет играть? Это сложно представить, но из всех группы игроков наиболее близко к основному составу Аргентины находится Эмилиано Ригони. Остальные стопроцентными игроками сборной не являлись. Эпизодически зенитовцев вызывали, но они либо играли мало, либо вообще не выходили на поле. Вот Ригони играл, наверное, он выйдет против нашей сборной. Хотя раз матч проходит в России, вполне возможно, тренерский штаб аргентинцев увеличит число аргентинцев из "Зенита" в составе", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.