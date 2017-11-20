Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что команда действовала достойно во всех линиях.- Мы особо ничего не дали создать сопернику, была только штанга, - сказал Кротов. - В каждой линии показали достойную игру, порадовали не только себя, но и болельщиков. Всех с победой! Было бы неплохо попасть в евкрокубки.- Получил передачу, кто-то подсказал, что я один, обыграл игрока, продвинулся по центру и пробил.- Играем дома и должны вести игру, все для этого делаем.