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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки
Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что команда действовала достойно во всех линиях.
- Мы особо ничего не дали создать сопернику, была только штанга, - сказал Кротов. - В каждой линии показали достойную игру, порадовали не только себя, но и болельщиков. Всех с победой! Было бы неплохо попасть в евкрокубки.
- Как прокомментируете свой гол?
- Получил передачу, кто-то подсказал, что я один, обыграл игрока, продвинулся по центру и пробил.
- "Уфа" уже несколько матчей играет первым номером. Откуда такая уверенность?
- Играем дома и должны вести игру, все для этого делаем.
"Спорт-Экспресс"
- Мы особо ничего не дали создать сопернику, была только штанга, - сказал Кротов. - В каждой линии показали достойную игру, порадовали не только себя, но и болельщиков. Всех с победой! Было бы неплохо попасть в евкрокубки.
- Как прокомментируете свой гол?
- Получил передачу, кто-то подсказал, что я один, обыграл игрока, продвинулся по центру и пробил.
- "Уфа" уже несколько матчей играет первым номером. Откуда такая уверенность?
- Играем дома и должны вести игру, все для этого делаем.
"Спорт-Экспресс"
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