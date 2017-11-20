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Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что команда действовала достойно во всех линиях.

- Мы особо ничего не дали создать сопернику, была только штанга, - сказал Кротов. - В каждой линии показали достойную игру, порадовали не только себя, но и болельщиков. Всех с победой! Было бы неплохо попасть в евкрокубки.

- Как прокомментируете свой гол?

- Получил передачу, кто-то подсказал, что я один, обыграл игрока, продвинулся по центру и пробил.

- "Уфа" уже несколько матчей играет первым номером. Откуда такая уверенность?

- Играем дома и должны вести игру, все для этого делаем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кротов Уфа Урал
Вчера, 23:51
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:02) #
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Как то корёжит слово ....не плохо...ДЛЯ ЛЮБОГО ФУТБОЛИСТА играть в Еврокубках это большой праздник....а для футболиста Кротова....не плохо....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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