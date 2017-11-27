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Сергей Хусаинов: офсайд у Адриано был зафиксирован верно

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Луиса Адриано на 15-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит".

"Офсайд был зафиксирован верно. Игрок находился во вне игры еще в момент передачи", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 21:04
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