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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Хусаинов: офсайд у Адриано был зафиксирован верно
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Луиса Адриано на 15-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит".
"Офсайд был зафиксирован верно. Игрок находился во вне игры еще в момент передачи", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
"Офсайд был зафиксирован верно. Игрок находился во вне игры еще в момент передачи", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
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