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Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что арбитр Алексей Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести на высоком уровне матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА.

"Николаев статусный арбитр, имеющий колоссальный опыт. Судит он на достаточно стабильном уровне. Надо сказать и о том, что ему предстоит 225 игра в чемпионате России – это просто, что называется, так карта легла. Матч статусный, назначен арбитр, обладающий достаточным потенциалом, чтобы его провести", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Николаев Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Обслужить", а не "провести".
Регистрация: 2.08.2013
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