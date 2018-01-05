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Владимир Хозин почти восстановился от травмы после 2 пропущенных лет

Защитник "Урала" Владимир Хозин практически восстановился от травмы.

Игрок не мог выходить на поле с февраля 2016 года из-за инфекции, которая попала в его рану после травмы, полученной на сборах.

"На сборах начну работать с реабилитологом, как буду готов, начну тренироваться с основным составом. Спешить не буду, в моем случае неделя или день уже ничего не решат, главное – хорошо подготовиться. Думаю, двух месяцев до возобновления чемпионата мне будет достаточно.

По ноге чувствую, что теперь все в порядке. Раньше не мог долго сидеть, потому что передавливало нервы, сейчас уже такого нет.

Нападающий пробежал передо мной, чтобы закрыть мяч, а я просто неудачно за него зацепился, был сильный щелчок в ноге, потом она была как в свободном полете, ударился пяткой о газон, а дальше я уже ничего не помню. Очнулся, лежу на газоне, болит нога – и все. Потом, когда меня уже уводили с поля, заметил, что кость торчит из руки, но проблемы с плечом оказались мелочью по сравнению с ногой

Так получилось, что сразу обследование не сделали. Потом оно показало, что сухожилие оторвалось, а перепончатая мышца висела на последних волосках

[Через 2 месяца после операции в клинике] мне сделали пункцию, но из ноги постоянно продолжал течь гной, только через полторы недели мне сказали, что у меня завелся стафилококк", - цитирует Хозина ТАСС.
Теги: Хозин Урал
Вчера, 23:57
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(0)
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 08:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жуть. Здоровья!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 02:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, страшно. Здоровья!
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: winter Великий Новгород (Сегодня, 00:06) #
  • +2
  •  (2)

Здоровья!
Регистрация: 14.04.2016
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