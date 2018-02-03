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Александр Мартынович: мне в большое удовольствие играть с Гранквистом

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович прокомментировал уход из клуба по окончании сезона защитника Андреаса Гранквиста.

"Гранквист – очень качественный центральный защитник, с которым мне в большое удовольствие было всегда играть. С ним комфортно действовать в центре обороны: он всегда подскажет, он лидер по своей натуре. Он принял для себя такое решение. "Краснодар" отреагирует на его уход. Незаменимых людей нет, думаю, придет другой человек в нашу команду, который будет приносить пользу. Но Андреаса нам будет не хватать", - цитирует Мартыновича пресс-служба клуба.
Теги: Мартынович Гранквист Краснодар
Вчера, 21:36
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