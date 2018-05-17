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Олег Кузьмин: не собираюсь покидать "Рубин", у меня контракт

Защитник Олег Кузьмин не намерен покидать "Рубин", о чем накануне подумали болельщики после загадочного пост футболиста в Инстаграме, где он разместил эмодзи с открытой ладошкой (прощание) на фоне эмблемы казанского клуба.

– Все уже обзвонились. Не знаю, почему такая реакция. Я не планирую покидать "Рубин", у меня действующий контракт, – сказал Кузьмин.

СЭ
Теги: Кузьмин Рубин
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