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"Уфа" проведет летом два сбора в Австрии

"Уфа" проведет летом два сбора в Австрии.

18 июня футболисты соберутся в Уфе, где будут заниматься до 23 июня. С 24 июня по 6 июля пройдет сбор в австрийском Леоганге. 10 июля начнется сбор в австрийском Майрхофене, который продлится до 20 июля.


ФК "Уфа"
Теги: Уфа
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