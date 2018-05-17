"Уфа" проведет летом два сбора в Австрии.18 июня футболисты соберутся в Уфе, где будут заниматься до 23 июня. С 24 июня по 6 июля пройдет сбор в австрийском Леоганге. 10 июля начнется сбор в австрийском Майрхофене, который продлится до 20 июля.