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"Челси" просит 140 млн евро за своего полузащитника

"Челси" может расстаться с Энцо Фернандес до закрытия летнего трансферного окна.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Экрем Кону, руководство "синих" оценивает возможную сделку примерно в 140 млн евро. При поступлении такой суммы в "Челси" готовы рассмотреть вариант с уходом футболиста.

Одним из претендентов на Фернандеса называется "Манчестер Сити". Сообщается, что "горожане" также проявляют интерес к защитнику лондонцев Мало Гюсто. Потенциальные трансферы двух игроков могут обойтись манчестерскому клубу примерно в 228 млн евро.

В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 54 встречах во всех турнирах. Аргентинец забил 15 мячей и семь раз ассистировал партнёрам.

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