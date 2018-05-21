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Агент Сарри: мы не получали предложений от "Зенита"

Агент главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини прокомментировал новость о том, что "Зенит" предложил специалисту контракт с зарплатой более 7 млн евро.

"Мы не получали предложений ни от "Челси", ни от "Тоттенхэма", ни от "Милана", ни от "Зенита". Никаких. Возможен ли уход Сарри? Чтобы нанять его, клубу нужно заплатить 8 миллионов евро - такая сумма отступных прописана в его контракте с "Наполи", - цитирует агента "Спорт-экспресс".
Теги: Сарри Наполи Зенит
Вчера, 23:25
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№1 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это ближе к правде
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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