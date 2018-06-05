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Денис Маслов: мы обсудили все варианты развития событий с каждым из игроков "Амкара"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал информацию о возможном отзыве у пермяков лицензии на участие в РФПЛ. Это может произойти, если до 8 июня клуб не предоставит финансовые гарантии на будущий сезон.

"Вам интересно будущее "Амкара"? И мне тоже оно интересно, но ничего по этому поводу вам сказать не смогу. У клуба большая структура управления, лично я занимаюсь спортивной частью и ничего не знаю о лицензировании и поисках финансов. Моя задача – команда, тренеры, футболисты, сборы. Я каждый день на связи с ними. Мы обсудили все варианты развития событий с каждым из них. Знаем, что будет при любой ситуации", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
Теги: Амкар
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