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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Аяз Гулиев: для дальнейшего роста было здорово продолжить карьеру именно в "Ростове"
Полузащитник Аяз Гулиев прокомментировал свой переход из "Спартака" в "Ростов" на постоянной основе.
"Для меня было очевидно, что для дальнейшего профессионального роста было бы здорово продолжить карьеру именно в этой команде.
К тому же, меня впечатлило отношение руководства клуба, которое было очень заинтересовано в том, чтобы я остался в «Ростове» и подписал полноценный контракт. Теперь с нетерпением жду сборов и начала нового сезона.
Уверен, у нас в этом году будет крепкая и неуступчивая команда, которая будет сражаться в каждой игре с любым соперником.
Также хочу передать привет болельщикам «Ростова» и попросить их также активно поддерживать нас и в новом сезоне!", — цитирует Гулиева официальный сайт дончан.
"Для меня было очевидно, что для дальнейшего профессионального роста было бы здорово продолжить карьеру именно в этой команде.
К тому же, меня впечатлило отношение руководства клуба, которое было очень заинтересовано в том, чтобы я остался в «Ростове» и подписал полноценный контракт. Теперь с нетерпением жду сборов и начала нового сезона.
Уверен, у нас в этом году будет крепкая и неуступчивая команда, которая будет сражаться в каждой игре с любым соперником.
Также хочу передать привет болельщикам «Ростова» и попросить их также активно поддерживать нас и в новом сезоне!", — цитирует Гулиева официальный сайт дончан.
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