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Аяз Гулиев: для дальнейшего роста было здорово продолжить карьеру именно в "Ростове"

Полузащитник Аяз Гулиев прокомментировал свой переход из "Спартака" в "Ростов" на постоянной основе.

"Для меня было очевидно, что для дальнейшего профессионального роста было бы здорово продолжить карьеру именно в этой команде.

К тому же, меня впечатлило отношение руководства клуба, которое было очень заинтересовано в том, чтобы я остался в «Ростове» и подписал полноценный контракт. Теперь с нетерпением жду сборов и начала нового сезона.

Уверен, у нас в этом году будет крепкая и неуступчивая команда, которая будет сражаться в каждой игре с любым соперником.

Также хочу передать привет болельщикам «Ростова» и попросить их также активно поддерживать нас и в новом сезоне!", — цитирует Гулиева официальный сайт дончан.
Теги: Гулиев Ростов
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