Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Мостовой отреагировал на заявление главы ФИФА по сборной России

Александр Мостовой высказался о возможных изменениях в статусе российских команд на международной арене, прокомментировав недавние заявления Джанни Инфантино.
Фото: ФК "Спартак"
Мостовой отметил, что к подобным заявлениям стоит относиться сдержанно, не делая преждевременных выводов.

Если будет снятие бана или послабление, то хорошо. Если не будет, продолжим работать дальше.
А слов уже было много сказано за эти годы. Бесполезно гадать, остаётся только надеяться, - цитирует Мостового Metaratings.ru.

Ранее глава ФИФА заявил о необходимости пересмотра решения об отстранении России. Также была информация, что вопрос возможного смягчения или отмены санкций может быть вынесен на обсуждение конгресса весной 2026 года.

Российские сборные и клубы остаются отстранёнными от официальных соревнований уже четыре года. В отсутствие допуска к турнирам команды ограничены проведением товарищеских матчей и внутренними соревнованиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится