Мостовой отреагировал на заявление главы ФИФА по сборной России

Если будет снятие бана или послабление, то хорошо. Если не будет, продолжим работать дальше.А слов уже было много сказано за эти годы. Бесполезно гадать, остаётся только надеяться, - цитирует Мостового Metaratings.ru.
Ранее глава ФИФА заявил о необходимости пересмотра решения об отстранении России. Также была информация, что вопрос возможного смягчения или отмены санкций может быть вынесен на обсуждение конгресса весной 2026 года.
Российские сборные и клубы остаются отстранёнными от официальных соревнований уже четыре года. В отсутствие допуска к турнирам команды ограничены проведением товарищеских матчей и внутренними соревнованиями.