Мостовой отреагировал на заявление главы ФИФА по сборной России

Александр Мостовой высказался о возможных изменениях в статусе российских команд на международной арене, прокомментировав недавние заявления Джанни Инфантино.

Фото: ФК "Спартак"

Если будет снятие бана или послабление, то хорошо. Если не будет, продолжим работать дальше.