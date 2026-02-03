Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Газинский: рано говорить, что "Краснодар" становится новым гегемоном РПЛ

Бывший полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился своим мнением о перспективах южного клуба в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам экс-футболиста, говорить о доминировании команды в чемпионате пока преждевременно, однако повторный успех может многое изменить в восприятии "Краснодара".

Пока рано говорить о том, что "Краснодар" становится новым гегемоном РПЛ.
Если они и в этом сезоне станут чемпионами, это подтвердит, что прошлогодняя победа была неслучайной. Всё сейчас зависит от "Краснодара", - передаёт слова бывшего игрока "быков" Legalbet.

По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет РПЛ, набрав 40 очков после 18 сыгранных матчей. Вплотную к лидеру располагается "Зенит", уступающий всего один балл. Отметим, что чемпионат возобновится в конце февраля.

В прошлом сезоне южная команда впервые в своей истории завоевала чемпионский титул, прервав многолетнюю серию побед "Зенита".

