Газинский: рано говорить, что "Краснодар" становится новым гегемоном РПЛ

Пока рано говорить о том, что "Краснодар" становится новым гегемоном РПЛ.Если они и в этом сезоне станут чемпионами, это подтвердит, что прошлогодняя победа была неслучайной. Всё сейчас зависит от "Краснодара", - передаёт слова бывшего игрока "быков" Legalbet.
По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет РПЛ, набрав 40 очков после 18 сыгранных матчей. Вплотную к лидеру располагается "Зенит", уступающий всего один балл. Отметим, что чемпионат возобновится в конце февраля.
В прошлом сезоне южная команда впервые в своей истории завоевала чемпионский титул, прервав многолетнюю серию побед "Зенита".