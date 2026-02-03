Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

В Турции сообщили, что Дуран продолжит карьеру в "Зените"

Турецкий журналист Эндер Бильгин рассказал о возможном переходе Джона Дурана в "Зенит", раскрыв детали договорённостей между сторонами.
Фото: Getty Images
По словам Бильгина, футболист уже согласовал условия продолжения карьеры в петербургском клубе и покинул Стамбул. Сделка, как утверждается, полностью согласована.

Также сообщается, что за оставшуюся часть текущего сезона Дуран заработает около 4 млн евро, которые выплатит "Зенит". При этом часть зарплаты игрока, согласно договорённостям, продолжит покрывать "Аль-Наср".

Форвард выступал за "Фенербахче" на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Аль-Насру".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится