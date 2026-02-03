По словам Бильгина, футболист уже согласовал условия продолжения карьеры в петербургском клубе и покинул Стамбул. Сделка, как утверждается, полностью согласована.
Также сообщается, что за оставшуюся часть текущего сезона Дуран заработает около 4 млн евро, которые выплатит "Зенит". При этом часть зарплаты игрока, согласно договорённостям, продолжит покрывать "Аль-Наср".
Форвард выступал за "Фенербахче" на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Аль-Насру".
В Турции сообщили, что Дуран продолжит карьеру в "Зените"
Турецкий журналист Эндер Бильгин рассказал о возможном переходе Джона Дурана в "Зенит", раскрыв детали договорённостей между сторонами.
Фото: Getty Images