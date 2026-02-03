Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Российский тренер высказался о возможном снятии бана с России

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном пересмотре санкций в отношении сборной России
Фото: ФК "Ахмат"
Ранее Инфантино отмечал, что действующий запрет на участие российских команд в международных соревнованиях, по его мнению, не дал ожидаемого эффекта и должен быть снят как минимум на юношеском уровне. Ташуев поддержал позицию о необходимости возвращения российского футбола на международную арену.

- Нам остаётся только смотреть за развитием ситуации. Можно воспринимать слова Инфантино как сигнал к действию. Бан российского спорта несправедлив! В мире происходит много разных вещей. Но отстраняют от международных турниров только российский футбол, - передаёт слова Ташуева Metaratings.ru.

Сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В условиях отстранения национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи. В течение 2025 года россияне сыграли десять встреч.

