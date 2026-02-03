Ранее Инфантино отмечал, что действующий запрет на участие российских команд в международных соревнованиях, по его мнению, не дал ожидаемого эффекта и должен быть снят как минимум на юношеском уровне. Ташуев поддержал позицию о необходимости возвращения российского футбола на международную арену.
- Нам остаётся только смотреть за развитием ситуации. Можно воспринимать слова Инфантино как сигнал к действию. Бан российского спорта несправедлив! В мире происходит много разных вещей. Но отстраняют от международных турниров только российский футбол, - передаёт слова Ташуева Metaratings.ru.
Сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В условиях отстранения национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи. В течение 2025 года россияне сыграли десять встреч.
Российский тренер высказался о возможном снятии бана с России
