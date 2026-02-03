Тороп - о Баринове: на поле много руководит, помогает

Пусть не переживают. Мы прекрасно друг с другом общаемся.Наоборот, команда максимально дружная. И Бара - тоже красавчик. Он сам по себе очень хороший человек, и на поле много руководит, помогает, - передаёт слова голкипера "Матч ТВ".
Напомним, в зимнее трансферное окно Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива". Полузащитник заключил контракт с "армейцами", рассчитанный до 2029 года. В прессе сообщалось, что "красно-синие" заплатили "Локомотиву" за игрока порядка двух миллионов евро.
ЦСКА в 18 поединках чемпионата набрал 36 очков и идёт на четвёртой строчке. РПЛ возобновится для "армейцев" гостевым матчем с "Ахматом".