Тороп - о Баринове: на поле много руководит, помогает

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал об атмосфере внутри команды после прихода полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам вратаря, появление нового футболиста с выраженными лидерскими качествами не повлияло на микроклимат в коллективе.

Пусть не переживают. Мы прекрасно друг с другом общаемся.
Наоборот, команда максимально дружная. И Бара - тоже красавчик. Он сам по себе очень хороший человек, и на поле много руководит, помогает, - передаёт слова голкипера "Матч ТВ".

Напомним, в зимнее трансферное окно Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива". Полузащитник заключил контракт с "армейцами", рассчитанный до 2029 года. В прессе сообщалось, что "красно-синие" заплатили "Локомотиву" за игрока порядка двух миллионов евро.

ЦСКА в 18 поединках чемпионата набрал 36 очков и идёт на четвёртой строчке. РПЛ возобновится для "армейцев" гостевым матчем с "Ахматом".

