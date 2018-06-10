Гендиректор "Амкара": я в отпуске

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин не стал обсуждать будущее пермского клуба, который 13 июня может потерять лицензию на участие РФПЛ и прекратить свое существование.– Я сейчас в отпуске, не могу ничего комментировать.Пермяки представили РФС финансовые документы, их рассмотрят до 13 июня. Накануне "Амкару" запретили регистрировать новичков.