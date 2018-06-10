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Гендиректор "Амкара": я в отпуске

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин не стал обсуждать будущее пермского клуба, который 13 июня может потерять лицензию на участие РФПЛ и прекратить свое существование.

– Правда ли, что в ближайшую среду руководство "Амкара" объявит игрокам о роспуске команды?

– Я сейчас в отпуске, не могу ничего комментировать.

Пермяки представили РФС финансовые документы, их рассмотрят до 13 июня. Накануне "Амкару" запретили регистрировать новичков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Амкар
Сегодня, 16:22
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3
(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Настоящий профессионал.
- Ваш клуб умер?
- Оп, я в домике.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Твою ж девизию! Ну скажи ты, что не комментирует ситуацию, и нет проблем. А тут... Идиотские отмазки Я в отпуске. Стыдобища
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну всё верно. раз такие распиздяи руководят клубом. то вопрос почему клуб сдох не должен возникать


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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