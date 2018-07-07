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Саша Ташаев - Your defense is terrified!

Саша Ташаев - Your defense is terrified!Несколько лет назад фанаты сборной Северной Ирландии в честь своего молодого футболиста Уилла Григга переделали известную песню "Freed from desire". Популярной она стала на Чемпионате Европы 2016-го года во Франции. Вполне возможно, что скоро эту композицию предстоит переделывать болельщикам Спартака - благо, что имя и фамилия их новичка отлично ложатся в этот заводной мотив. Rusfootball.info верит в большое будущее Александра Ташаева и размышляет на тему его перехода в стан "красно-белых".



Во время Чемпионата Мира и в день двух больших матчей на стадии 1/4 финала, конечно, не совсем логично отвлекаться на дела внутрироссийские, но слишком интересный и важный переход был официально оформлен в эту пятницу. Александр Ташаев - молодой и перспективный игрок, развитие которого имеет большое значение в том числе для национальной сборной. "Спартак" - клуб, который в этом году всеми силами должен постараться вернуть чемпионство.

В этой связи представляется, что игрок и команда подходят друг другу практически идеально. Давайте будем честными, в "Динамо" на данный момент Ташаев мог получать постоянную игровую практику, но вряд ли мог рассчитывать на амбициозные задачи и высокие цели. "Бело-голубым" сейчас не совсем до этого, а любому молодому и талантливому пацану в любом случае будет лучше выходить на поле, понимая, что его команда способна на многое.

Да и уровень партнеров в "Спартаке" при всем уважении к "Динамо" будет повыше. Расти в компании с Промесом, Луисом Адриано, Зобниным можно намного быстрее. Единственным моментом, которым может смущать с точки зрения Ташаева, далеко не факт, что он будет играть часто. На первых порах ему наверняка придется завоевывать место в составе. Но ведь в этом тоже своеобразный вызов для Александра. Если он сможет соответствовать требованиям Карреры и будет выигрывать конкуренцию у своих товарищей по группе атаке, то это будет очень полезным для его карьеры.


Если говорить о том, с кем Ташаеву придется соревноваться за место на левом фланге, то первым на ум, конечно же, приходит Промес. Пожалуй, россиянин пока уступает голландцу, но есть одно "но" - будущее Квинси в "Спартаке" не до конца ясно. Вполне возможно, он покинет московский клуб. Тут-то Ташаев точно будет ко двору. При этом есть вариант, при котором Александру не нужно будет быть лучше Промес - Каррера вполне может разместить на поле их двоих одновременно. И комбинаций здесь больше, чем одна.

На левом фланге в "Спартаке" могут играть еще Мельгарехо и Педро Роша, но есть все основания полагать, что эти два футболиста не будут приоритетным выбором для главного тренера. Они, собственно говоря, никогда таковым и не были, выступая в роли игроков подмены. Стало быть, у Ташаева хорошие шансы получать свое стабильное игровое время. В начале, может быть, не такое большое, но вполне достаточное для возможности проявить себя в новой команде.

Александр, тем более, способен сыграть и на правом фланге. Здесь у "Спартака" есть несколько вариантов в зависимости от тактики на определенную игру - либо Самедов, либо Луис Адриано при наличии на позиции центрального нападающего Зе Луиша. Своего тезку Ташаев может заменять в первых матчах сезона, поскольку Самедов играет за сборную России, и ему понадобится время на отдых. С Луисом Адриано будет посложнее конкурировать, но тут на стороне Ташаева будет одно важное преимущество - российский паспорт.


Из группы игроков атаки подобная роскошь на данный момент есть только у Самедова. Максимум сюда можно добавить Глушакова и Зобнина, которые являются представителями центра поля. Остальные - все иностранцы. Нельзя сказать, что "Спартак" испытывает большие трудности с лимитом на легионеров, но в определенных случаях Каррера может использовать Ташаева вместо одного из зарубежных парней с целью освобождения места, например, для Жиго.

Как мы знаем, Ташаев любит применять прием со смещением с левого фланга и ударом с правой ноги. Это всегда позволяет ему быть менее предсказуемым и добавляет разнообразия его действиям. Такой игрок, очевидно, не помешает ни одному тренеру. Развитие атаки строго по краю с дальнейшим навесом или с попыткой забить из позиции ближе к центру - с приобретением Ташаева "Спартак" сможет добавить и в вариативности, и в качестве.

Плюс к этому столичный клуб существенно сэкономил на тратах. Формально Александр достался ему бесплатно. По официальной информации Ташаев сам выплатил "Динамо" 1,5 млн евро отступных. Даже если эти деньги он получил от "красно-белых", для "Спартака" подобные расходы на молодого и перспективного игрока, уже неплохо выступающего на уровне Премьер-Лиги, выглядят незначительными. Тем более, они имеют все шансы отбиться и превратить в хорошие доходы. Согласитесь, в случае дальнейшего прогресса Ташаева можно будет продать в какой-нибудь европейский клуб за сумму явно больше, чем 1,5 млн евро.


Важно еще и то, что Александра хорошо встречают болельщики. Это всегда помогает новичку быстрее освоиться на новом месте. Тем более, когда это самое новое место столь известное и популярное. При этом Ташаев не получает больших авансов, и от него не ждут выдающихся результатов здесь и сейчас. Его просто по-доброму поддерживают и приветствуют в составе "красно-белой" семьи. Будем надеяться, Ташаев не разочарует фанатов "Спартака" и в новой команде выйдет на новый уровень, что будет приятно не только для отдельного клуба, но и для сборной России, для всего российского футбола.

Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ташаев
Сегодня, 07:00
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10
(5)
№10 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 10:04) #
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online

Для Спартака- это нормально подбирать игроков с других клубов. Своя то "лучшая в мире Окодемия"- полное фуфло)))) Формировать команду за счет других- это еще с Романцева повелось.

Ташаев может выстрелить, как Зобнин, а может и сгнить, как часто бывает в Спартаке. Уже сколько хороших игроков там сгнили.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 09:57) #
  • -1
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online

Отлично, удачи парню!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: Proudiator (Сегодня, 08:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: таратель
очень подленько

Раскажи торпедонам Березуцким и Игогошычу


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Россия-просто страна такая, где хреново играет даже Германия, Бразилия и Аргентина)))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 08:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
очень подленько
и для человека и для "руководства великого клуба"
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:10) #
  • +4
  •  (4)

realist12,
А в чем проблема ,что игрок перешол в команду,которая бороться за высокие места,и играет в Европе,и стабильна в деньгах!? В Динамо проблемы в руководстве клуба,если бы не это ,он возможно не перешёл бы .

Малюта_Скуратов,
Ну что же ты так выражаешся. В чем проблема и разница как ушел зобнин и как ушел ташаев .!? Люди переходят из клуба в клуб постоянно ,не вижу в этом проблем!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Proudiator (Сегодня, 08:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
У динамиков обидос проснулся) Да если бы у остальных игроков были предложения из адекватных клубов, причем уровень того же Рубина - все бы лыжи смазали. Себя вините, и руководство. Уже не первый десяток в клубе работает пилорама. А на команду - срать. Доворовались? Получайте.
ПиСи: а в Спартак дважды не зовут - и Ташаев это знает


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Россия-просто страна такая, где хреново играет даже Германия, Бразилия и Аргентина)))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: realist12 (Сегодня, 07:48) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Да, блин. Зобнин, Ташаев.... Как то это все подловато выглядит. И еще более подловато это начинает выглядеть, когда это все пытаются объяснить тем, что молодым футболистам надо расти. Уводили бы уж по тихому, а то идею под это какую то подводят. Если так постоянно Динамо дербанить, то оно никогда и не поднимется. Хотя игроки уходят по своей воле и не куда нибудь, а в Спартак, значит Динамо в плане воспитания молодых игроков не дорабатывает.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Миша Гармашев (Сегодня, 07:45) #
  • -1
  •  (1)

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 07:32) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Расти с Зобниным))))))Мудак и тварь этот зобнин,мразь последняя!!!!Что бы для кб болел был резонанс,отвечу,протиа Саши Ташаева ни чего не имею против,он действительно пошел на повышение,и игру в ек!Он ушел как мужик,а ни как эта моя землячка зобнина ромала!
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sovet Union Балашиха (Сегодня, 07:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Давайте будем честными, в "Динамо" на данный момент Ташаев мог получать постоянную игровую практику, но вряд ли мог рассчитывать на амбициозные задачи и высокие цели. "Бело-голубым" сейчас не совсем до этого, а любому молодому и талантливому пацану в любом случае будет лучше выходить на поле, понимая, что его команда способна на многое.
Ну если из Динамо так и будут уводить перспективных молодых игроков, то Динамо никогда и не сможет бороться за высокие цели.


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Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016 [жалоба]
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