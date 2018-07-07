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Саша Ташаев - Your defense is terrified!
Несколько лет назад фанаты сборной Северной Ирландии в честь своего молодого футболиста Уилла Григга переделали известную песню "Freed from desire". Популярной она стала на Чемпионате Европы 2016-го года во Франции. Вполне возможно, что скоро эту композицию предстоит переделывать болельщикам Спартака - благо, что имя и фамилия их новичка отлично ложатся в этот заводной мотив. Rusfootball.info верит в большое будущее Александра Ташаева и размышляет на тему его перехода в стан "красно-белых".
Во время Чемпионата Мира и в день двух больших матчей на стадии 1/4 финала, конечно, не совсем логично отвлекаться на дела внутрироссийские, но слишком интересный и важный переход был официально оформлен в эту пятницу. Александр Ташаев - молодой и перспективный игрок, развитие которого имеет большое значение в том числе для национальной сборной. "Спартак" - клуб, который в этом году всеми силами должен постараться вернуть чемпионство.
В этой связи представляется, что игрок и команда подходят друг другу практически идеально. Давайте будем честными, в "Динамо" на данный момент Ташаев мог получать постоянную игровую практику, но вряд ли мог рассчитывать на амбициозные задачи и высокие цели. "Бело-голубым" сейчас не совсем до этого, а любому молодому и талантливому пацану в любом случае будет лучше выходить на поле, понимая, что его команда способна на многое.
Да и уровень партнеров в "Спартаке" при всем уважении к "Динамо" будет повыше. Расти в компании с Промесом, Луисом Адриано, Зобниным можно намного быстрее. Единственным моментом, которым может смущать с точки зрения Ташаева, далеко не факт, что он будет играть часто. На первых порах ему наверняка придется завоевывать место в составе. Но ведь в этом тоже своеобразный вызов для Александра. Если он сможет соответствовать требованиям Карреры и будет выигрывать конкуренцию у своих товарищей по группе атаке, то это будет очень полезным для его карьеры.
Если говорить о том, с кем Ташаеву придется соревноваться за место на левом фланге, то первым на ум, конечно же, приходит Промес. Пожалуй, россиянин пока уступает голландцу, но есть одно "но" - будущее Квинси в "Спартаке" не до конца ясно. Вполне возможно, он покинет московский клуб. Тут-то Ташаев точно будет ко двору. При этом есть вариант, при котором Александру не нужно будет быть лучше Промес - Каррера вполне может разместить на поле их двоих одновременно. И комбинаций здесь больше, чем одна.
На левом фланге в "Спартаке" могут играть еще Мельгарехо и Педро Роша, но есть все основания полагать, что эти два футболиста не будут приоритетным выбором для главного тренера. Они, собственно говоря, никогда таковым и не были, выступая в роли игроков подмены. Стало быть, у Ташаева хорошие шансы получать свое стабильное игровое время. В начале, может быть, не такое большое, но вполне достаточное для возможности проявить себя в новой команде.
Александр, тем более, способен сыграть и на правом фланге. Здесь у "Спартака" есть несколько вариантов в зависимости от тактики на определенную игру - либо Самедов, либо Луис Адриано при наличии на позиции центрального нападающего Зе Луиша. Своего тезку Ташаев может заменять в первых матчах сезона, поскольку Самедов играет за сборную России, и ему понадобится время на отдых. С Луисом Адриано будет посложнее конкурировать, но тут на стороне Ташаева будет одно важное преимущество - российский паспорт.
Из группы игроков атаки подобная роскошь на данный момент есть только у Самедова. Максимум сюда можно добавить Глушакова и Зобнина, которые являются представителями центра поля. Остальные - все иностранцы. Нельзя сказать, что "Спартак" испытывает большие трудности с лимитом на легионеров, но в определенных случаях Каррера может использовать Ташаева вместо одного из зарубежных парней с целью освобождения места, например, для Жиго.
Как мы знаем, Ташаев любит применять прием со смещением с левого фланга и ударом с правой ноги. Это всегда позволяет ему быть менее предсказуемым и добавляет разнообразия его действиям. Такой игрок, очевидно, не помешает ни одному тренеру. Развитие атаки строго по краю с дальнейшим навесом или с попыткой забить из позиции ближе к центру - с приобретением Ташаева "Спартак" сможет добавить и в вариативности, и в качестве.
Плюс к этому столичный клуб существенно сэкономил на тратах. Формально Александр достался ему бесплатно. По официальной информации Ташаев сам выплатил "Динамо" 1,5 млн евро отступных. Даже если эти деньги он получил от "красно-белых", для "Спартака" подобные расходы на молодого и перспективного игрока, уже неплохо выступающего на уровне Премьер-Лиги, выглядят незначительными. Тем более, они имеют все шансы отбиться и превратить в хорошие доходы. Согласитесь, в случае дальнейшего прогресса Ташаева можно будет продать в какой-нибудь европейский клуб за сумму явно больше, чем 1,5 млн евро.
Важно еще и то, что Александра хорошо встречают болельщики. Это всегда помогает новичку быстрее освоиться на новом месте. Тем более, когда это самое новое место столь известное и популярное. При этом Ташаев не получает больших авансов, и от него не ждут выдающихся результатов здесь и сейчас. Его просто по-доброму поддерживают и приветствуют в составе "красно-белой" семьи. Будем надеяться, Ташаев не разочарует фанатов "Спартака" и в новой команде выйдет на новый уровень, что будет приятно не только для отдельного клуба, но и для сборной России, для всего российского футбола.
Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Во время Чемпионата Мира и в день двух больших матчей на стадии 1/4 финала, конечно, не совсем логично отвлекаться на дела внутрироссийские, но слишком интересный и важный переход был официально оформлен в эту пятницу. Александр Ташаев - молодой и перспективный игрок, развитие которого имеет большое значение в том числе для национальной сборной. "Спартак" - клуб, который в этом году всеми силами должен постараться вернуть чемпионство.
В этой связи представляется, что игрок и команда подходят друг другу практически идеально. Давайте будем честными, в "Динамо" на данный момент Ташаев мог получать постоянную игровую практику, но вряд ли мог рассчитывать на амбициозные задачи и высокие цели. "Бело-голубым" сейчас не совсем до этого, а любому молодому и талантливому пацану в любом случае будет лучше выходить на поле, понимая, что его команда способна на многое.
Да и уровень партнеров в "Спартаке" при всем уважении к "Динамо" будет повыше. Расти в компании с Промесом, Луисом Адриано, Зобниным можно намного быстрее. Единственным моментом, которым может смущать с точки зрения Ташаева, далеко не факт, что он будет играть часто. На первых порах ему наверняка придется завоевывать место в составе. Но ведь в этом тоже своеобразный вызов для Александра. Если он сможет соответствовать требованиям Карреры и будет выигрывать конкуренцию у своих товарищей по группе атаке, то это будет очень полезным для его карьеры.
Если говорить о том, с кем Ташаеву придется соревноваться за место на левом фланге, то первым на ум, конечно же, приходит Промес. Пожалуй, россиянин пока уступает голландцу, но есть одно "но" - будущее Квинси в "Спартаке" не до конца ясно. Вполне возможно, он покинет московский клуб. Тут-то Ташаев точно будет ко двору. При этом есть вариант, при котором Александру не нужно будет быть лучше Промес - Каррера вполне может разместить на поле их двоих одновременно. И комбинаций здесь больше, чем одна.
На левом фланге в "Спартаке" могут играть еще Мельгарехо и Педро Роша, но есть все основания полагать, что эти два футболиста не будут приоритетным выбором для главного тренера. Они, собственно говоря, никогда таковым и не были, выступая в роли игроков подмены. Стало быть, у Ташаева хорошие шансы получать свое стабильное игровое время. В начале, может быть, не такое большое, но вполне достаточное для возможности проявить себя в новой команде.
Александр, тем более, способен сыграть и на правом фланге. Здесь у "Спартака" есть несколько вариантов в зависимости от тактики на определенную игру - либо Самедов, либо Луис Адриано при наличии на позиции центрального нападающего Зе Луиша. Своего тезку Ташаев может заменять в первых матчах сезона, поскольку Самедов играет за сборную России, и ему понадобится время на отдых. С Луисом Адриано будет посложнее конкурировать, но тут на стороне Ташаева будет одно важное преимущество - российский паспорт.
Из группы игроков атаки подобная роскошь на данный момент есть только у Самедова. Максимум сюда можно добавить Глушакова и Зобнина, которые являются представителями центра поля. Остальные - все иностранцы. Нельзя сказать, что "Спартак" испытывает большие трудности с лимитом на легионеров, но в определенных случаях Каррера может использовать Ташаева вместо одного из зарубежных парней с целью освобождения места, например, для Жиго.
Как мы знаем, Ташаев любит применять прием со смещением с левого фланга и ударом с правой ноги. Это всегда позволяет ему быть менее предсказуемым и добавляет разнообразия его действиям. Такой игрок, очевидно, не помешает ни одному тренеру. Развитие атаки строго по краю с дальнейшим навесом или с попыткой забить из позиции ближе к центру - с приобретением Ташаева "Спартак" сможет добавить и в вариативности, и в качестве.
Плюс к этому столичный клуб существенно сэкономил на тратах. Формально Александр достался ему бесплатно. По официальной информации Ташаев сам выплатил "Динамо" 1,5 млн евро отступных. Даже если эти деньги он получил от "красно-белых", для "Спартака" подобные расходы на молодого и перспективного игрока, уже неплохо выступающего на уровне Премьер-Лиги, выглядят незначительными. Тем более, они имеют все шансы отбиться и превратить в хорошие доходы. Согласитесь, в случае дальнейшего прогресса Ташаева можно будет продать в какой-нибудь европейский клуб за сумму явно больше, чем 1,5 млн евро.
Важно еще и то, что Александра хорошо встречают болельщики. Это всегда помогает новичку быстрее освоиться на новом месте. Тем более, когда это самое новое место столь известное и популярное. При этом Ташаев не получает больших авансов, и от него не ждут выдающихся результатов здесь и сейчас. Его просто по-доброму поддерживают и приветствуют в составе "красно-белой" семьи. Будем надеяться, Ташаев не разочарует фанатов "Спартака" и в новой команде выйдет на новый уровень, что будет приятно не только для отдельного клуба, но и для сборной России, для всего российского футбола.
Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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