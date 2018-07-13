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Сергей Брызгалов перешел в "Урал"

Защитник Сергей Брызгалов продолжит карьеру в "Урале", сообщает пресс-служба клуба.

26-летний воспитанник "Спартака" в екатеринбургской команде он будет выступать под 4-м номером.

Ранее Брызгалов покинул "Анжи" в статусе свободного агента.
Теги: Брызгалов Анжи Урал
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