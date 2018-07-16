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Руководство "Монако": мы действительно сделали ЦСКА предложение по Головину - ответ за Гинером
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что клуб сделал ЦСКА предложение по полузащитнику Александру Головину.
"Мы сделали официальное предложение ЦСКА по Головину. Теперь все зависит от Гинера. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта 5 лет.
Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.
Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре", - сказал Васильев.
Спорт-экспресс
"Мы сделали официальное предложение ЦСКА по Головину. Теперь все зависит от Гинера. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта 5 лет.
Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.
Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре", - сказал Васильев.
Спорт-экспресс
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