A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Руководство "Монако": мы действительно сделали ЦСКА предложение по Головину - ответ за Гинером

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что клуб сделал ЦСКА предложение по полузащитнику Александру Головину.

"Мы сделали официальное предложение ЦСКА по Головину. Теперь все зависит от Гинера. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта 5 лет.

Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре", - сказал Васильев.

Спорт-экспресс
Теги: Головин Монако ЦСКА Гинер
Сегодня, 12:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(3)
№14 Написал: SVN (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)
online

достойная сумма наверное для вас,для Гинера скорее всего маловато!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Идеальный вариант для него. Надеюсь перейдёт.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 13:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Отпустите уже парня хоть куда - то ! Пусть покажет чего стоит на самом деле.


--------------------
Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Хороший вариант ... выше и не надо ... Монако самое то !!

Согласен полностью, там будут шансы даваться и не раз, чемпионат не самый ТОП но однозначно сильнее нашего .
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 13:35) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: ythe
Поньки, а кто у вас играть будет? Братья ушли, по Игнашевичу - вопрос. Да еще и Головин

Буйол, Рябоконь и компания
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 13:24) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
а кто у вас играть будет?

Очкодыр играть будет, причем в очко. Ну он же старый, опытный камикадзе - должен стать Лидером команды... Или первая буква - "пэ"?


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поньки, а кто у вас играть будет? Братья ушли, по Игнашевичу - вопрос. Да еще и Головин


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 13:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Йихихих, а Голый так учил английский "Will work for food", "Homeless and hungry"... А тут третий, после итальянского, язык учить... "Не ругайсо, насяльника - "Же не манж па сис жур", или сага о том, как Головин языком работал grinning


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, что Гинер откажется от этой достойной суммы. ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:03) #
  • +5
  •  (7)
online

Хороший вариант ... выше и не надо ... Монако самое то !! Если такой талант то через год - два перейдет в топ .... если нет то и в Монако играть это круто !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А слабо ещё пару раз выложить эту сказку?

Цитата: Angelsh
Русские владельцы Монако гарантируют Головину игровую практику.

А тренер там чего будет делать? Как Черчесов выпускать Роттенберга на поле?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Angelsh (Сегодня, 12:50) #
  • +8
  •  (10)

Всё правильно. Русские владельцы Монако гарантируют Головину игровую практику. А будет ли Головин работать с полной отдачей, учиться и прогрессировать - зависит от самого парня.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Парень просто нарасхват! Всё это уже напоминает какой-то запутанный телесериал... Что ж - усаживаемся дружно в первых рядах, с большим мешком поп-корМа! bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Тут уже не спишешь на то что в Монако сами с собой торгуются и Головину вату по ушам не прокатишь,что официально никто не обращался))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.