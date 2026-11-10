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В "Рубине" ответили, утвердят ли Кузьмина главным тренером

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов ответил на вопрос, утвердят ли нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина в должности наставника.
Фото: ФК "Рубин"
Генеральный директор "Рубина" указал, что хотел бы видеть Кузьмина главным тренером клуба. Он отметил, что на данный момент решение не принято.

"И Олег, и весь тренерский штаб отработали этот отрезок классно. Но время покажет.

Согласитесь, это вопрос очень серьезный. И одним-двумя матчами история не заканчивается. Я был бы очень рад, если бы он воспользовался своим шансом.
Потому что я с ним работал в свое время еще как с футболистом. Он "рубиновый" в своей душе", - сказал Айбатов "Матч ТВ".

Олег Кузьмин был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанского "Рубина" в конце октября. На данный момент под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.

Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков.

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