В "Рубине" ответили, утвердят ли Кузьмина главным тренером

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов ответил на вопрос, утвердят ли нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина в должности наставника.

Фото: ФК "Рубин"

Согласитесь, это вопрос очень серьезный. И одним-двумя матчами история не заканчивается. Я был бы очень рад, если бы он воспользовался своим шансом.