В "Рубине" ответили, утвердят ли Кузьмина главным тренером

"И Олег, и весь тренерский штаб отработали этот отрезок классно. Но время покажет.
Согласитесь, это вопрос очень серьезный. И одним-двумя матчами история не заканчивается. Я был бы очень рад, если бы он воспользовался своим шансом.Потому что я с ним работал в свое время еще как с футболистом. Он "рубиновый" в своей душе", - сказал Айбатов "Матч ТВ".
Олег Кузьмин был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанского "Рубина" в конце октября. На данный момент под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.
Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков.