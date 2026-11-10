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Семшов - об игроке "Спартака": у него неудачная серия, надо доказывать

Бывший игрок "Динамо" Игорь Семшов высказался о неудачной игре футболиста "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Игорь Семшов сделал акцент на том, что Маркиньос является хорошим игроком, который на данный момент потерял доверие тренера.

"Маркиньос сел на лавку, и на замену он вышел неудачно - плохой знак для него.
Да, он хороший футболист, но сейчас есть неудачная серия, надо доказывать. Не понимаю, когда говорят, что он не любит выходить с лавки. Если так, надо хорошо играть с первых минут. Маркиньос, выйдя на замену, ничем себя не проявил", - сказал Семшов "РБ Спорту".

Маркиньос выступает в составе московского "Спартака" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

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