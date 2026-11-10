Грушевский - о поражении ЦСКА: такое ощущение, что у "Краснодара" был юбилей

"Не скажу, что ЦСКА проиграл, потому что "Краснодар" лучше сыграл. Нет, команда сама допустила ряд ошибок.
Такое ощущение, что у "Краснодара" был не просто день рождения, а какой-то юбилей. Такие ошибки в обороне непозволительны в топ-матчах.Тем более у соперника был киллер-нападающий в лице Джона Кордобы", - сказал Грушевский "Спорт-Экспрессу".
В субботу, 7 ноября, "Краснодар" принимал на своем стадионе московский ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова потерпела поражение со счетом 2:4.
На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Краснодар" опережает ЦСКА, который располагается на пятой строчке, по дополнительным показателям.