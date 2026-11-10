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Грушевский - о поражении ЦСКА: такое ощущение, что у "Краснодара" был юбилей

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение "армейцев" от "Краснодара".
Фото: ФК ЦСКА
Михаил Грушевский указал, что красно-синие допустили большое количество серьезных ошибок в матчах с "быками".

"Не скажу, что ЦСКА проиграл, потому что "Краснодар" лучше сыграл. Нет, команда сама допустила ряд ошибок.

Такое ощущение, что у "Краснодара" был не просто день рождения, а какой-то юбилей. Такие ошибки в обороне непозволительны в топ-матчах.
Тем более у соперника был киллер-нападающий в лице Джона Кордобы", - сказал Грушевский "Спорт-Экспрессу".

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" принимал на своем стадионе московский ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова потерпела поражение со счетом 2:4.

На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Краснодар" опережает ЦСКА, который располагается на пятой строчке, по дополнительным показателям.

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