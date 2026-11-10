Семшов указал причину игровых проблем в "Локомотиве"

"Причина игровых проблем в "Локо" - отсутствие футболиста, который может стать лидером на поле, вести игру.Как Лоськов, Хохлов, Батраков совсем недавно. Когда все идет хорошо, все вроде бы ребята неплохие. Много подыгрывающих, но нет тех, кто игру ведет", - сказал Семшов "РБ Спорту".
На данный момент московский "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 14 встречах. Команда одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в турнире.
В конце августа клуб покинул атакующий полузащитник Алексей Батраков, перейдя в "Галатасарай".