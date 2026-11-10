Агент Сафонов рассказал, что его удивило в первом круге РПЛ

"Приятно удивила всё-таки работа Игдисамова.Были сомнения, что он сможет работать в команде мастеров, что сможет какие-то свои мысли и идеи давать в коллектив. Вот это, наверное, из положительного", — сказал Кузьмичёв в выпуске "Это футбол, брат!".
Напомним, что с июня текущего года Дмитрий Игдисамов является главным тренером ЦСКА. Ранее он занимал аналогичный пост в молодежной команде "армейцев", а также входил в тренерский штаб основной команды при Фабио Челестини. По итогам 14 сыгранных туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками.