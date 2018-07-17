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ВВС: Александр Головин перейдет в "Челси"

"Челси" согласовал трансфер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Как передает ВВС, условия личного контракта между футболистом и английским клубом оговорены. 17 июля Головин должен отправиться в Лондон для прохождения медицинского обследования.

Помимо "синих" к 22-летнему хавбеку проявляли интерес французский "Монако" и туринский "Ювентус".
Теги: Челси Головин ЦСКА Трансферы
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