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Дмитрий Хохлов: Ташаев? Каждый выбирает свой путь сам

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов на встрече с болельщиками прокомментировал переход полузащитника Александра Ташаева в "Спартак".

"У меня есть принцип, не осуждать и не обсуждать людей. Каждый человек вправе выбирать свой путь. Я прекрасно понимаю, что в сердцах многих творится. В душе это неприятная тема. Когда игрок уходит к принципиальному сопернику, не всегда вызывает положительные эмоции, а наоборот. Но для меня, как тренера, это хороший игрок. Каждый выбирает свой путь сам", - цитирует Хохлова Sport24.
Теги: Хохлов Ташаев Спартак Динамо
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