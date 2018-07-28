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Дмитрий Кириченко: готовы к сложнейшему противостоянию с чемпионом страны
Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко в интервью Rusfootball.info рассказал, что в его новом клубе дружный коллектив, отметил, что шансы «Уфы» и словенского «Домжале» на выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы равны, а также поделился мыслями по поводу игры первого тура чемпионата России против чемпиона страны - «Локомотива».
- Прошло чуть более месяца с тех пор, как вы вошли в штаб главного тренера «Уфы» Сергея Томарова. Насколько успели здесь адаптироваться?
- До этого я уже был знаком с тренерским штабом и президентом клуба, - приводит слова Кириченко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - В феврале проходил в «Уфе» стажировку на испанском сборе. Хорошо знаю весь штаб. Ну а с Сергеем Томаровым мы вместе учимся на лицензию PRO. Так что проблем у меня не было: в коллектив влился очень быстро и комфортно. Приняли меня здесь хорошо. Я бы сказал, что у нас очень дружный тренерский штаб.
- Перед матчем со словенским «Домжале» появилась информация о том, что на играх Лиги Европы главным тренером команды считаетесь вы.
- Я слышал об этом, но я бы сказал, что это недостоверная информация. Не понимаю, кто и с чего это взял? Сергей Томаров учится на лицензию PRO, поэтому проблем здесь у него никаких нет. Если тренер обучается на лицензию PRO, он уже считается полноценным главным тренером по документам и имеет те же самые функции.
- Когда у вас запланировано получение лицензии PRO?
- В декабре уже надеюсь получить.
- На днях «Уфа» дебютировала в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде ваша команда дома принимала словенский «Домжале». Вы имели хорошие возможности для взятия ворот соперников, тем не менее финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Наверное, обидно, что не удалось реализовать шансы в домашнем матче?
- Ну, слово «обидно» здесь не очень подходит. Все-таки там, наверное, не хватило исполнительского мастерства. У нас было три хороших момента, но радует, что в обороне достаточно надежно отыграли. Не без огрехов, но в целом структурно правильно действовали. Не дали много создать «Домжале». А эта команда, если ей позволить что-то, а способна на многое в атаке. Это позитивный момент. Да, хотелось забить очень, но забьем теперь на выезде.
- Каковы ваши шансы пройти «Домжале»?
- 50 на 50. Думаю, что они были точно так же оценены, даже если бы результат в Уфе у нас был другим. Противоборство состоит из двух матчей, поэтому и шансы остаются равными.
- Впереди вас ждет матч первого тура чемпионата РПЛ с «Локомотивом». Как вам игра чемпиона страны в матче за Суперкубок против ЦСКА, где команда Юрия Семина уступила сопернику 0:1 в дополнительное время?
- Видно, что это был первый матч для команд. Очень хороший антураж был у игры: полный современный стадион, все прекрасно организовано. Понятно, что первый матч в сезоне для игроков несколько эмоционален, и не всегда все получается. В принципе то же и в нашем матче с «Домжале» было. В первой официальной игре сезона, конечно, какое-то волнение присутствовало. А что касается «Локомотива», то что говорить? Понятно, там не самый удачный матч был. Но не будем забывать, что это чемпион страны, и нам будет очень трудно. Поэтому готовы к сложнейшему противостоянию с «Локомотивом».
- В чем ваши козыри перед «Локо»?
- Я бы не хотел говорить об этом. Мы доносим до игроков, в каких компонентах мы можем иметь преимущества. Это внутренняя информация.
- Прошло чуть более месяца с тех пор, как вы вошли в штаб главного тренера «Уфы» Сергея Томарова. Насколько успели здесь адаптироваться?
- До этого я уже был знаком с тренерским штабом и президентом клуба, - приводит слова Кириченко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - В феврале проходил в «Уфе» стажировку на испанском сборе. Хорошо знаю весь штаб. Ну а с Сергеем Томаровым мы вместе учимся на лицензию PRO. Так что проблем у меня не было: в коллектив влился очень быстро и комфортно. Приняли меня здесь хорошо. Я бы сказал, что у нас очень дружный тренерский штаб.
- Перед матчем со словенским «Домжале» появилась информация о том, что на играх Лиги Европы главным тренером команды считаетесь вы.
- Я слышал об этом, но я бы сказал, что это недостоверная информация. Не понимаю, кто и с чего это взял? Сергей Томаров учится на лицензию PRO, поэтому проблем здесь у него никаких нет. Если тренер обучается на лицензию PRO, он уже считается полноценным главным тренером по документам и имеет те же самые функции.
- Когда у вас запланировано получение лицензии PRO?
- В декабре уже надеюсь получить.
- На днях «Уфа» дебютировала в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде ваша команда дома принимала словенский «Домжале». Вы имели хорошие возможности для взятия ворот соперников, тем не менее финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Наверное, обидно, что не удалось реализовать шансы в домашнем матче?
- Ну, слово «обидно» здесь не очень подходит. Все-таки там, наверное, не хватило исполнительского мастерства. У нас было три хороших момента, но радует, что в обороне достаточно надежно отыграли. Не без огрехов, но в целом структурно правильно действовали. Не дали много создать «Домжале». А эта команда, если ей позволить что-то, а способна на многое в атаке. Это позитивный момент. Да, хотелось забить очень, но забьем теперь на выезде.
- Каковы ваши шансы пройти «Домжале»?
- 50 на 50. Думаю, что они были точно так же оценены, даже если бы результат в Уфе у нас был другим. Противоборство состоит из двух матчей, поэтому и шансы остаются равными.
- Впереди вас ждет матч первого тура чемпионата РПЛ с «Локомотивом». Как вам игра чемпиона страны в матче за Суперкубок против ЦСКА, где команда Юрия Семина уступила сопернику 0:1 в дополнительное время?
- Видно, что это был первый матч для команд. Очень хороший антураж был у игры: полный современный стадион, все прекрасно организовано. Понятно, что первый матч в сезоне для игроков несколько эмоционален, и не всегда все получается. В принципе то же и в нашем матче с «Домжале» было. В первой официальной игре сезона, конечно, какое-то волнение присутствовало. А что касается «Локомотива», то что говорить? Понятно, там не самый удачный матч был. Но не будем забывать, что это чемпион страны, и нам будет очень трудно. Поэтому готовы к сложнейшему противостоянию с «Локомотивом».
- В чем ваши козыри перед «Локо»?
- Я бы не хотел говорить об этом. Мы доносим до игроков, в каких компонентах мы можем иметь преимущества. Это внутренняя информация.
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