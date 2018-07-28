Дмитрий Кириченко: готовы к сложнейшему противостоянию с чемпионом страны

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко в интервьюрассказал, что в его новом клубе дружный коллектив, отметил, что шансы «Уфы» и словенского «Домжале» на выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы равны, а также поделился мыслями по поводу игры первого тура чемпионата России против чемпиона страны - «Локомотива».- До этого я уже был знаком с тренерским штабом и президентом клуба, - приводит слова Кириченко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - В феврале проходил в «Уфе» стажировку на испанском сборе. Хорошо знаю весь штаб. Ну а с Сергеем Томаровым мы вместе учимся на лицензию PRO. Так что проблем у меня не было: в коллектив влился очень быстро и комфортно. Приняли меня здесь хорошо. Я бы сказал, что у нас очень дружный тренерский штаб.- Я слышал об этом, но я бы сказал, что это недостоверная информация. Не понимаю, кто и с чего это взял? Сергей Томаров учится на лицензию PRO, поэтому проблем здесь у него никаких нет. Если тренер обучается на лицензию PRO, он уже считается полноценным главным тренером по документам и имеет те же самые функции.- В декабре уже надеюсь получить.- Ну, слово «обидно» здесь не очень подходит. Все-таки там, наверное, не хватило исполнительского мастерства. У нас было три хороших момента, но радует, что в обороне достаточно надежно отыграли. Не без огрехов, но в целом структурно правильно действовали. Не дали много создать «Домжале». А эта команда, если ей позволить что-то, а способна на многое в атаке. Это позитивный момент. Да, хотелось забить очень, но забьем теперь на выезде.- 50 на 50. Думаю, что они были точно так же оценены, даже если бы результат в Уфе у нас был другим. Противоборство состоит из двух матчей, поэтому и шансы остаются равными.- Видно, что это был первый матч для команд. Очень хороший антураж был у игры: полный современный стадион, все прекрасно организовано. Понятно, что первый матч в сезоне для игроков несколько эмоционален, и не всегда все получается. В принципе то же и в нашем матче с «Домжале» было. В первой официальной игре сезона, конечно, какое-то волнение присутствовало. А что касается «Локомотива», то что говорить? Понятно, там не самый удачный матч был. Но не будем забывать, что это чемпион страны, и нам будет очень трудно. Поэтому готовы к сложнейшему противостоянию с «Локомотивом».- Я бы не хотел говорить об этом. Мы доносим до игроков, в каких компонентах мы можем иметь преимущества. Это внутренняя информация.