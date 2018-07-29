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"Арсенал" - "Динамо": Луценко - в нападении бело-голубых

Стал известен состав "Динамо" на матч 1-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Черных, Панченко, Жоаозиньо, Луценко.
Теги: Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: sergeimaksimov (Сегодня, 15:54) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
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