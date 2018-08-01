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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Герои нерезультативного начала. Сборная лучших игроков 1-го тура
Найти в самом нерезультативном стартовом туре в истории проявивших себя игроков атакующего плана было непросто, но мы справились. Rusfootball.info о тех, кто был лучше других на старте чемпионата.
Маринато Гильерме, «Локомотив»
Самые нескучные нули этого тура (всего их было три) случились в столице Башкортостана, куда ездил не успевший отдохнуть после Суперкубка чемпион. Несмотря на усталость, «железнодорожники» все-таки наиграли на победу – по крайней мере, Эдер забил чистый гол, который ошибочно не засчитали арбитры.
Но «Локо» вполне мог и проиграть. На последних мгновениях встречи был назначен пенальти в ворота москвичей. К мячу подошел заработавший одиннадцатиметровый Слай, но русско-бразильский вратарь потащил удар с точки и уберег своих партнеров от поражения.
Жиго, «Спартак»
Новичок «красно-белых» правильно начал карьеру в стане Народной команды. В достаточно тяжелом противостоянии с упертым «Оренбургом» москвичи мучились и в итоге победили с минимальным преимуществом, - а единственный гол команды забил дебютант Жиго после ошибки Фролова, выронившего мокрый мяч на ногу французу.
Бекао, ЦСКА
Третий подряд представитель московского клуба. И тоже, кстати, дебютант премьер-лиги. Бразильский футболист, который был найден скаутами «армейцев» во втором дивизионе страны Пеле и Роналдо, показывает себя пока что с наилучшей стороны. Вторую игру подряд он выглядит лучше и того же Магнуссона, не всегда точно отдающего передачи, и справляется с куда большими объемами работ, чем центральный в их тройке Чернов.
Филип Уремович, «Рубин»
Оборона казанцев в игре против «Краснодара» была небезупречной. Свой гол «горожане» забили именно после одной из помарок защитников, когда снаряд отскочил от Байрамяна прямо на ногу Фёдору Смолову.
Но все-таки финальный штурм гостей Казань выдержала. И особенно цепким и стойким на последних минутах оказался центральный защитник Уренович. Дополнительный респект ему приносит то, что в этой игре он дебютировал за казанскую команду.
Сергей Паршивлюк, «Ростов»
Команда Валерия Карпина обыграла «Ахмат» в домашних стенах, а одним из самых активных футболистов стал давний знакомый главного тренера дончан Сергей Паршивлюк, - они работали вместе еще в «Спартаке». Паршивлюк не только отдал голевой пас на Сигурдарсона, который привел к единственному в игре голу, но и вообще здорово обострял. Будь атакующая группа расторопнее, возможно, одной голевой передачей защитник бы не ограничился.
Самба Соу, «Динамо»
Выезд в Тулу – мероприятие непростое в принципе. А уж совсем тяжким оно становится, когда один из игроков удаляется, не проведя на поле и десяти минут. Да, речь об Азизе Тетте, схватившем удаление в первом же туре.
Но «Динамо» справилось даже в таких условиях – ничью «бело-голубые» отстояли. Во многом благодаря массивному полузащитнику Самба Соу, который стал лучшим в своей команде по части разрушения тульских наступлений.
Роман Зобнин, «Спартак»
Действительно, многовато игроков от «красно-белых», с трудом обыгравших скромный «Оренбург». Но, во-первых, в довольно скучном туре мало хорошо проявивших себя игроков (даже в обороне – здесь же, в основном, успех достигается организацией), а во-вторых, - Романа хотелось бы отметить.
Это стопроцентно второй футболист после Головина, от которого мы ждем великих свершений. И в игре против «Оренбурга» он это в очередной раз доказал. Сумасшедшим финтом против двух противников сразу, бешеным объемом проделанной работы, хорошими дальними ударами, техникой и желанием.
Главное, чтобы развивался и не задерживался.
Далер Кузяев, «Зенит»
Полузащитник сборной России вышел на поле за двадцать минут до конца матча ещё при счёте 0:0. И в скором времени – дважды отметился. В первый раз создал все условия, чтобы Дзюба забил, - мяч к Артёму отскочил после заблокированного удара Далера. А затем реализовал момент уже сам, закрепив преимущество питерцев. Начать следующий матч в основе он точно заслужил.
Паул Антон, «Анжи»
Терпящие крах в финансовом плане махачкалинцы по первому туру умирающую команду не напомнили – сумели победить «Урал». Единственный гол за всю игру забил новичок самой бедной команды чемпионата – Паул Антон. Сначала он классно убрал защитника, а затем точно пробил – с приличной дистанции между прочим.
Сердар Азмун, «Рубин»
Казанцы победили в центральном противостоянии тура, а иранский Месси стал главной причиной этого успеха. Азмун оформил дубль, воспользовавшись ошибками обороны «Краснодара». Особенно впечатляющим вышел второй мяч – Федор Смолов умудрился сделать голевой пас на соперника, находившись на чужой половине поля. Сердар такого подарка наверняка не ждал, но воспользовался им спокойно и грамотно.
Бьёрн Сигурдарсон, «Ростов»
Здесь всё довольно прозаично – в первом туре стартовавшего чемпионата забивали слишком мало мячей, поэтому любой автор гола, тем более победного, ценится вдвойне. Нападающий «Ростова» оформил единственный мяч в противостоянии «Ростова» и «Ахмата» и принес своей команде победу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Маринато Гильерме, «Локомотив»
Самые нескучные нули этого тура (всего их было три) случились в столице Башкортостана, куда ездил не успевший отдохнуть после Суперкубка чемпион. Несмотря на усталость, «железнодорожники» все-таки наиграли на победу – по крайней мере, Эдер забил чистый гол, который ошибочно не засчитали арбитры.
Но «Локо» вполне мог и проиграть. На последних мгновениях встречи был назначен пенальти в ворота москвичей. К мячу подошел заработавший одиннадцатиметровый Слай, но русско-бразильский вратарь потащил удар с точки и уберег своих партнеров от поражения.
Жиго, «Спартак»
Новичок «красно-белых» правильно начал карьеру в стане Народной команды. В достаточно тяжелом противостоянии с упертым «Оренбургом» москвичи мучились и в итоге победили с минимальным преимуществом, - а единственный гол команды забил дебютант Жиго после ошибки Фролова, выронившего мокрый мяч на ногу французу.
Бекао, ЦСКА
Третий подряд представитель московского клуба. И тоже, кстати, дебютант премьер-лиги. Бразильский футболист, который был найден скаутами «армейцев» во втором дивизионе страны Пеле и Роналдо, показывает себя пока что с наилучшей стороны. Вторую игру подряд он выглядит лучше и того же Магнуссона, не всегда точно отдающего передачи, и справляется с куда большими объемами работ, чем центральный в их тройке Чернов.
Филип Уремович, «Рубин»
Оборона казанцев в игре против «Краснодара» была небезупречной. Свой гол «горожане» забили именно после одной из помарок защитников, когда снаряд отскочил от Байрамяна прямо на ногу Фёдору Смолову.
Но все-таки финальный штурм гостей Казань выдержала. И особенно цепким и стойким на последних минутах оказался центральный защитник Уренович. Дополнительный респект ему приносит то, что в этой игре он дебютировал за казанскую команду.
Сергей Паршивлюк, «Ростов»
Команда Валерия Карпина обыграла «Ахмат» в домашних стенах, а одним из самых активных футболистов стал давний знакомый главного тренера дончан Сергей Паршивлюк, - они работали вместе еще в «Спартаке». Паршивлюк не только отдал голевой пас на Сигурдарсона, который привел к единственному в игре голу, но и вообще здорово обострял. Будь атакующая группа расторопнее, возможно, одной голевой передачей защитник бы не ограничился.
Самба Соу, «Динамо»
Выезд в Тулу – мероприятие непростое в принципе. А уж совсем тяжким оно становится, когда один из игроков удаляется, не проведя на поле и десяти минут. Да, речь об Азизе Тетте, схватившем удаление в первом же туре.
Но «Динамо» справилось даже в таких условиях – ничью «бело-голубые» отстояли. Во многом благодаря массивному полузащитнику Самба Соу, который стал лучшим в своей команде по части разрушения тульских наступлений.
Роман Зобнин, «Спартак»
Действительно, многовато игроков от «красно-белых», с трудом обыгравших скромный «Оренбург». Но, во-первых, в довольно скучном туре мало хорошо проявивших себя игроков (даже в обороне – здесь же, в основном, успех достигается организацией), а во-вторых, - Романа хотелось бы отметить.
Это стопроцентно второй футболист после Головина, от которого мы ждем великих свершений. И в игре против «Оренбурга» он это в очередной раз доказал. Сумасшедшим финтом против двух противников сразу, бешеным объемом проделанной работы, хорошими дальними ударами, техникой и желанием.
Главное, чтобы развивался и не задерживался.
Далер Кузяев, «Зенит»
Полузащитник сборной России вышел на поле за двадцать минут до конца матча ещё при счёте 0:0. И в скором времени – дважды отметился. В первый раз создал все условия, чтобы Дзюба забил, - мяч к Артёму отскочил после заблокированного удара Далера. А затем реализовал момент уже сам, закрепив преимущество питерцев. Начать следующий матч в основе он точно заслужил.
Паул Антон, «Анжи»
Терпящие крах в финансовом плане махачкалинцы по первому туру умирающую команду не напомнили – сумели победить «Урал». Единственный гол за всю игру забил новичок самой бедной команды чемпионата – Паул Антон. Сначала он классно убрал защитника, а затем точно пробил – с приличной дистанции между прочим.
Сердар Азмун, «Рубин»
Казанцы победили в центральном противостоянии тура, а иранский Месси стал главной причиной этого успеха. Азмун оформил дубль, воспользовавшись ошибками обороны «Краснодара». Особенно впечатляющим вышел второй мяч – Федор Смолов умудрился сделать голевой пас на соперника, находившись на чужой половине поля. Сердар такого подарка наверняка не ждал, но воспользовался им спокойно и грамотно.
Бьёрн Сигурдарсон, «Ростов»
Здесь всё довольно прозаично – в первом туре стартовавшего чемпионата забивали слишком мало мячей, поэтому любой автор гола, тем более победного, ценится вдвойне. Нападающий «Ростова» оформил единственный мяч в противостоянии «Ростова» и «Ахмата» и принес своей команде победу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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