Дивеев: Барриос - собака на поле

- Барриос - собака на поле. Футбольный сленг, где мяч там и он. Куда не отдаёшь передачу, там Барриос. Он всегда в подкатах, всегда на тоненького, - цитирует Дивеева пресс-служба "Зенита".
В текущем чемпионате России Барриос провёл 18 матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с петербургским клубом действует до середины 2027 года.
Дивеев присоединился к "Зениту" в январе, перейдя из ЦСКА. Защитник подписал соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.
"Зенит" в 18 турах набрал 39 баллов и идёт вторым в таблице российского чемпионата.