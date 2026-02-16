Матчи Скрыть

Дивеев: Барриос - собака на поле

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев поделился впечатлениями от игры своего партнёра по команде Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"
По словам футболиста, колумбийский полузащитник выполняет огромный объём работы.

- Барриос - собака на поле. Футбольный сленг, где мяч там и он. Куда не отдаёшь передачу, там Барриос. Он всегда в подкатах, всегда на тоненького, - цитирует Дивеева пресс-служба "Зенита".

В текущем чемпионате России Барриос провёл 18 матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с петербургским клубом действует до середины 2027 года.

Дивеев присоединился к "Зениту" в январе, перейдя из ЦСКА. Защитник подписал соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

"Зенит" в 18 турах набрал 39 баллов и идёт вторым в таблице российского чемпионата.

