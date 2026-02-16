Матчи Скрыть

Радченко считает, что трансферы не изменят игру "Зенита"

Экс-форвард "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мнением о зимнем усилении петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
По его словам, тренерскому штабу не придётся вносить серьёзные изменения в игру.

- Вендел, Глушенков и Барриос остались в команде. Тренерскому штабу не придётся перестраивать игру. "Зениту" было необходимо приобрести тех футболистов, которых он в итоге купил, - передает слова эксперта Metaratings.

Во время зимней паузы клуб оформил переход защитника Игоря Дивеева, а также подписал Джона Джона и Джона Дурана. К возобновлению чемпионата клуб с берегов Невы подходит со второй позиции, имея минимальное отставание от лидирующего "Краснодара". У "быков", напомнив, в активе 40 набранных баллов.

Уже 27 февраля петербуржцы сыграют с "Балтикой" в матче Премьер-лиги.

