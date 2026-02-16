Радченко считает, что трансферы не изменят игру "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

- Вендел, Глушенков и Барриос остались в команде. Тренерскому штабу не придётся перестраивать игру. " Зениту " было необходимо приобрести тех футболистов, которых он в итоге купил, - передает слова эксперта Metaratings

По его словам, тренерскому штабу не придётся вносить серьёзные изменения в игру.Во время зимней паузы клуб оформил переход защитника Игоря Дивеева, а также подписал Джона Джона и Джона Дурана. К возобновлению чемпионата клуб с берегов Невы подходит со второй позиции, имея минимальное отставание от лидирующего "Краснодара". У "быков", напомнив, в активе 40 набранных баллов.Уже 27 февраля петербуржцы сыграют с "Балтикой" в матче Премьер-лиги.