"Спартак" проявляет интерес к Самородову - источник

Как информирует источник, интерес к 23-летнему игроку проявляет московский "Спартак". Красно-белые рассматривают вариант усиления атакующей линии футболистом, который не будет занимать легионерскую позицию в заявке.
При этом не исключается сценарий, при котором Самородов до завершения сезона продолжит выступать за грозненский клуб.
В нынешнем чемпионате России хавбек принял участие в 17 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Полузащитник "Ахмата" Максим Самородов может сменить клубную прописку.
Фото: Global Look Press