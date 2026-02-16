Матчи Скрыть

"Спартак" проявляет интерес к Самородову - источник

Полузащитник "Ахмата" Максим Самородов может сменить клубную прописку.
Фото: Global Look Press
Как информирует источник, интерес к 23-летнему игроку проявляет московский "Спартак". Красно-белые рассматривают вариант усиления атакующей линии футболистом, который не будет занимать легионерскую позицию в заявке.

При этом не исключается сценарий, при котором Самородов до завершения сезона продолжит выступать за грозненский клуб.

В нынешнем чемпионате России хавбек принял участие в 17 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: "Евро-Футбол.ру"

