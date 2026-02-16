Дивеев рассказал о разговоре с Бабаевым перед трансфером в "Зенит"

- Мне позвонил Бабаев и сказал: "Есть такой интерес от "Зенита", и плюс, Игорь, пойми то, что нам тоже нужен нападающий".
И я понимал, что здесь уже как будто на 80-90% переход осуществится, - сказал футболист на ютуб-канале "Зенита".
Футболист добавил, что в ходе телефонного разговора дал понять руководству ЦСКА свою готовность к переходу.
Дивеев присоединился к петербуржцам в рамках обмена: в обратном направлении отправился нападающий Лусиано Гонду. Контракт защитника с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.