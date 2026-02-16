Матчи Скрыть

Дивеев рассказал о разговоре с Бабаевым перед трансфером в "Зенит"

Новичок "Зенита" Игорь Дивеев рассказал, как проходило его общение с руководством ЦСКА перед переходом в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник отметил, что разговор с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым дал понять, что трансфер практически неизбежен.

- Мне позвонил Бабаев и сказал: "Есть такой интерес от "Зенита", и плюс, Игорь, пойми то, что нам тоже нужен нападающий".

И я понимал, что здесь уже как будто на 80-90% переход осуществится, - сказал футболист на ютуб-канале "Зенита".

Футболист добавил, что в ходе телефонного разговора дал понять руководству ЦСКА свою готовность к переходу.

Дивеев присоединился к петербуржцам в рамках обмена: в обратном направлении отправился нападающий Лусиано Гонду. Контракт защитника с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.

