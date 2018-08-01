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В. Березуцкий: в последние пару лет мы с братом просто калечили свое здоровье

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий признался, что в последние годы он вместе с братом, Алексеем, наносил ущерб собственному здоровью, продолжая играть в футбол.

"Есть определённые показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трёх лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трёх лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки всё тяжелее.

Нагрузку перенесу, но потом три дня как старенькая бабушка не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Всё это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своё здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьёзным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной", — сказал В. Березуцкий.

Чемпионат
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 15:19
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11
(4)
№11 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: MATPOCOB
Сходи на турник, на беговую дорожку, там выйдет вместе с потом.


У бездельников одни турники и беговые дорожки с кортами на уме ---а кто будет семью кормить?? вьебывать кто будет??пля ещё один -вроде из провинции,но похоже жулик - провинциальный...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:07) #
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online

Цитата: MATPOCOB
ткуда у тебя столько злости и гадости? Сходи на турник, на беговую дорожку, там выйдет вместе с потом


Ты типа прикололся? Какой ему нах турник)) Это же дегенерат гейпедрон с 200 акками)) Сидит тут сутками, от компа не отходит, в штаны срется и ссыцца, мамка с папкой всю пенсию на новые портки потратили)) Гейпедрон тяжелее тюбика Момента ничего не поднимал, нюхает сутками и в штаны срецца))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: MATPOCOB

Да в отличие от тебя убогого они всегда и людьми были и чувствовали себя людьми.

Ослик расстроился после Крылышек)


Эт ты про себя? Расстраиваешся, что ЦСКА не проиграл? Так недождётесь. :-)). Откуда у тебя столько злости и гадости? Сходи на турник, на беговую дорожку, там выйдет вместе с потом.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB

Да в отличие от тебя убогого они всегда и людьми были и чувствовали себя людьми.

Ослик расстроился после Крылышек)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Давно нужно было перестать ишачить за еду на Гинера,сейчас хоть людьми себя почувствовали

Да в отличие от тебя убогого они всегда и людьми были и чувствовали себя людьми.

Спасибо братья за всё! Вы неотъемлемая часть эпохи славных побед ЦСКА. Удачи вам и здоровья!

Кстати удивляюсь. Вася просто дал интервью в котором рассказал почему закончил, ничего ни у кого не просил и не обвинял ни в чем. А ниже в комментариях какой-то фарс развели. Причем здесь шахтёры и госдума. Я думаю братья сами свои проблемы решат.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Как далеко вы братцы от простого народа ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user

Мне бы годик за такую еду поишачить - глядишь и работать потом бы не стал, жизнь удалась.

Согласен,но по футбольным меркам это слезы,на понижение зарплаты никто не соглашается
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:47) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Давно нужно было перестать ишачить за еду на Гинера,сейчас хоть людьми себя почувствовали

Мне бы годик за такую еду поишачить - глядишь и работать потом бы не стал, жизнь удалась.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Давно нужно было перестать ишачить за еду на Гинера,сейчас хоть людьми себя почувствовали
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Parshin,
и поднять вопрос о повышенной пенсии...за вредность
это вам не шахтеры, которые свежим воздухом дышат
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всем футболистам, как и всем профессиональным спортсменам , по окончательному ЗАВЕРШЕНИЮ спортивной карьеры нужно вменить в обязанность проходить специальную Медицинскую гос.комиссию на предмет выявления уровня здоровья, утраченности здоровья, а при необходимости и назначения спорт.Инвалидности!
Ждем от Государственной Думы подобного специального Закона по профессиональным спортсменам!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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