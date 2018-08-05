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В ПАОК остались недовольны отношением жены Вернблума

Вчера вечером экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил предложение от ПАОК и вместе с женой покинул Грецию, взяв несколько дней на раздумья. Жена шведа Нина Вернблум оказалась очень требовательной в вопросе подбора жилья в Салониках, осмотрев 3-4 дома. В свою очередь, в клубе остались недовольны таким ее отношением.

Еще одна причина задержки оформления сделки такова – возможно, Вернблум не получил от ПАОК таких финансовых условий личного контракта, на которые он рассчитывал. В самом начале, когда греческий клуб впервые обратился к хавбеку, тот не ответил сразу и дал понять, что намерен искать более интересные варианты. Через некоторое время Вернблум приехал в Салоники, не имея на руках других конкретных предложений. Скорее всего, теперь ПАОК оказался не так щедр и не готов принять все требования футболиста.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вернблум ПАОК
Сегодня, 13:26
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№4 Написал: miktar (Сегодня, 15:10) #
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online

бабьё, все гадости от них...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Роман Фолост (Сегодня, 14:27) #
  • -4
  •  (4)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
и надо было уходить, чтобы потом так скитаться? в ЦСКА ты был душой, а в других клубах ты ноунейм..


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 13:48) #
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online

В Москву, Москву, Москву....................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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