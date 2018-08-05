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"Оренбург" в Самаре забил три безответных мяча "Крыльям Советов"

В матче 2-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле потерпели поражение от "Оренбурга".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)

"Крылья Советов" – "Оренбург" 0:3

Голы: Козлов, 26, Бреев, 40, Козлов, 45

Нереализованный пенальти: Мияйлович, 38

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, (Яковлев 62), Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Корниленко, (Башкиров, 46).

"Оренбург": Фролов, Андреев, (Сиваков, 19), Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, (Кулишев, 62), Афонин, Сутормин, Попович, (Чуканов, 55), Козлов.

Предупреждения: Сутормин, 62, Бегич, 90
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 18:24
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(1)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Сенсация от Оренбурга, и неожиданность от Крыльев...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Крылья уступили Оренбургу только в одном компоненте игры - реализации моментов. Это оказалось достаточно для победы оренбужцев.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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