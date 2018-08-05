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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Оренбург" в Самаре забил три безответных мяча "Крыльям Советов"
В матче 2-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле потерпели поражение от "Оренбурга".
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
"Крылья Советов" – "Оренбург" 0:3
Голы: Козлов, 26, Бреев, 40, Козлов, 45
Нереализованный пенальти: Мияйлович, 38
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, (Яковлев 62), Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Корниленко, (Башкиров, 46).
"Оренбург": Фролов, Андреев, (Сиваков, 19), Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, (Кулишев, 62), Афонин, Сутормин, Попович, (Чуканов, 55), Козлов.
Предупреждения: Сутормин, 62, Бегич, 90
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
"Крылья Советов" – "Оренбург" 0:3
Голы: Козлов, 26, Бреев, 40, Козлов, 45
Нереализованный пенальти: Мияйлович, 38
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, (Яковлев 62), Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Корниленко, (Башкиров, 46).
"Оренбург": Фролов, Андреев, (Сиваков, 19), Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, (Кулишев, 62), Афонин, Сутормин, Попович, (Чуканов, 55), Козлов.
Предупреждения: Сутормин, 62, Бегич, 90
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