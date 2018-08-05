Новости партнеров

Роман Еременко имел договоренность с ЦСКА о возвращении после дисквалификации

У ЦСКА была договоренность с полузащитником Романом Еременко о том, что он вернется в клуб после отбытия дисквалификации за употребление кокаина и будет проводить тренировки с "армейцами".

Договоренность не будет выполнена, поскольку, как сообщило финское издание MTV, Еременко согласился перейти в "Спартак". Ожидается, что о трансфере 31-летнего футболиста в стан красно-белых будет объявлено в начале следующей недели.

Еременко выступал за ЦСКА с 2014 года. Осенью 2016 года он был дисквалифицирован за употребление кокаина. В составе ЦСКА Еременко забил 20 голов и сделал 17 голевых передач в 80 матчах.

Еременко имеет право возобновить тренировки с 7 августа, а принять участие в официальном матче — 10 октября.

"Чемпионат.сом"
Теги: Еременко ЦСКА
Вчера, 22:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 00:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
У Федуна кокс более качественный оказался, чем у Гинера

А умнее нечего не придумать ...бухать надо меньше...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Цитата: Lord_Vik
Ерема кинул старого харьковского жЫда.

И отчалил к старому киевскому жЫду

Тот при бабках хоть, харбковский то в долгах погряз
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:42) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Lord_Vik
Ерема кинул старого харьковского жЫда.

И отчалил к старому киевскому жЫду
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:32) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ерема кинул старого харьковского жЫда.
Куевые ваши дела, ослы. Старый еврей потерял хватку. П.изда вам лошары.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 23:20) #
  • +2
  •  (8)
online

Переходит, да и хрен с ним. Но чот сдается, что и в Спаме ему толку не будет. В лучшем случае- повторит путь Широкова- пару матчей и лавка, а потом- под сраку. Толко вот в ЦСКА ему теперь путь заказан.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:17) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Интересная такая договорённость: теперь тебе хреново, так мы тебя выгоним. А потом, когда у тебя наладится, приходи, мы, может быть, снова тебя примем?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Сметана, вокзал, тетка. Не те нынче кони, можно и прокрутить


Ему Бабайка обещал срок "скостить", и не выполнил!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:10) #
  • -4
  •  (6)

Верблюд не перешёл в ПАОК. Еременко опрокинул Гинера .
Удар за ударом сегодня по коняшкам !


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№5 Написал: конина по Карпински (Вчера, 23:06) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Ювентус»
Гинер реально что ли расчитывал на устную договоренность в 21 веке?)Ну тогда там все ослы,кинуть игрока на бабло,а потом как ни в чем не бывало ждать возвращения,да это Гинер походу на коксе торчит joy
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
У Федуна кокс более качественный оказался, чем у Гинера

Федун походу издевается над Женькой joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сметана, вокзал, тетка. Не те нынче кони, можно и прокрутить
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Он нужен тем и другим ?
Это вопрос ?
Примут его фанаты красно-бело/ синих ?
Это вопрос ?
А ответ один- финн он и есть финн
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:00) #
  • -4
  •  (10)

У Федуна кокс более качественный оказался, чем у Гинера
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.