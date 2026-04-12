Как сообщает Futbol de Inglaterra, английский клуб рассматривает вариант с приглашением опытного вратаря. Отмечается, что в трансфере лично заинтересован главный тренер команды Фабиан Хюрцелер.
При этом будущее Нойера в мюнхенском клубе остаётся неопределённым. Контракт вратаря подходит к завершению, а решение о его продлении пока не принято.
Нойер защищает цвета "Баварии" с 2011 года.
Клуб АПЛ заинтересован в подписании Нойера - источник
Мануэль Нойер может продолжить карьеру за пределами Германии - к голкиперу "Баварии" проявляет интерес "Брайтон".
Фото: Getty Images