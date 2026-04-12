Клуб АПЛ заинтересован в подписании Нойера - источник

Мануэль Нойер может продолжить карьеру за пределами Германии - к голкиперу "Баварии" проявляет интерес "Брайтон".

Фото: Getty Images

Как сообщает Futbol de Inglaterra, английский клуб рассматривает вариант с приглашением опытного вратаря. Отмечается, что в трансфере лично заинтересован главный тренер команды Фабиан Хюрцелер.



При этом будущее Нойера в мюнхенском клубе остаётся неопределённым. Контракт вратаря подходит к завершению, а решение о его продлении пока не принято.



Нойер защищает цвета "Баварии" с 2011 года.

