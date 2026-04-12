Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

Челестини ответил, за кого болел в матче "Зенит" - "Спартак"

Фабио Челестини высказался о полуфинальном матче Пути регионов Кубка России, в котором "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти.
Фото: ПФК ЦСКА
Наставник ЦСКА дал понять, что не следил за игрой с позиции болельщика одной из сторон и сосредоточен на задачах своей команды в турнире.

- За кого болел в серии "Спартак" - "Зенит"? Болею только за ЦСКА. Я просто хочу выиграть Кубок, - приводит слова Челестини "Чемпионат".

В решающем матче Пути регионов ЦСКА сыграет против "Спартака". Встреча назначена на 6 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится