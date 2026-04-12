Стало известно, в каком случае "Арсенал" уволит Артету - источник

Микель Артета рискует покинуть пост главного тренера "Арсенала" по итогам текущего сезона.
Как сообщает Mundo Deportivo, в руководстве лондонского клуба не исключают отставку специалиста, если команда не добьётся успеха ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов.

При этом "Арсенал" уже рассматривает возможную замену. В числе кандидатов - наставник "Комо" Сеск Фабрегас. Отмечается, что в лондонском клубе высоко оценивают работу испанца и видят в нём потенциального преемника Артеты.

