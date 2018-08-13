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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
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Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Мак, Дзюба и Шатов - в стартовом составе "Зенита" на игру с "Рубином"
Стал известен состав "Зенита" на матч 3-го тура чемпионата России против "Рубина".
"Зенит: Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин - Нобоа, Паредес, Кузяев - Мак, Дзюба, Шатов.
Запасные - Лодыгин, Кержаков, Анюков, Скроботов, Чернов, Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Оздоев, Ригони, Дриусси, Заболотный.
"Зенит: Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин - Нобоа, Паредес, Кузяев - Мак, Дзюба, Шатов.
Запасные - Лодыгин, Кержаков, Анюков, Скроботов, Чернов, Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Оздоев, Ригони, Дриусси, Заболотный.
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