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Мак, Дзюба и Шатов - в стартовом составе "Зенита" на игру с "Рубином"

Стал известен состав "Зенита" на матч 3-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Зенит: Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин - Нобоа, Паредес, Кузяев - Мак, Дзюба, Шатов.

Запасные - Лодыгин, Кержаков, Анюков, Скроботов, Чернов, Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Оздоев, Ригони, Дриусси, Заболотный.
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 19:08
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7
(1)
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кипер
аргентосы скоро завоют...

да и х... с ними
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Паредаса зря выпустили он играть не собирается,
пора выпускать Оздоева (его ведет Ман. Сити)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Главное своих не обидеть.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
аргентосы скоро завоют...


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 19:27) #
  • -7
  •  (13)
online

Лодыгина решили поберечь на еврокубки flushed
Мевля с Ивановичем не лучшая связка в обороне,у Рубина появляются шансы на победу wink
хотя,судит Вилков,значит Зенит вытащат,будит свистеть все фолы в пользу Зенита.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:25) #
  • -4
  •  (10)
online

Жаль Лодыгин не в воротах...... Скучный матч получится
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже, вера Семака в эту троицу безгранична. Что ещё должно случиться, чтобы что-то изменилось, а терять очки ведь не хочется. А так, да, великолепная, атакующая, креативная тройка, лучше её не найдётся в других клубах.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
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